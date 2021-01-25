«Мускрон» — «Андерлехт»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2021)

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25 января 2021, 11:25

В 22-м туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересная вывеска. «Андерлехт» приедет в гости к «Мускрону».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 1.88, победа «Мускрона» будет стоить 4.2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.55.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.78. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 1.98.

Форма команд

За последнее время «Андерлехт» утратил лидерские позиции в Бельгии, но по-прежнему продолжает бороться за самые высокие места. Команда на данный момент занимает 4-е место и отстает от «Брюгге» на 12 пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. В прошлом туре «Андерлехт» не смог переиграть «Васаланд-Беверен», который является абсолютным аутсайдером в таблице.

«Мускрон» на данный момент занимает 16-е место из 18 возможных в чемпионате. Однако в последнее время наблюдается положительная тенденция, что касается результатов команды. «Мускрон» обыграл «Генк» (2:0), а также разошелся миром с «Ваасланд-Беверен» (0:0).

Информация для ставок

• «Мускрон» не проигрывает уже три встречи подряд в высшей лиге Бельгии

• Три из четырех последних встреч команд завершились с исходом ТМ 2.5

• «Мускрон» не проигрывает уже 6 домашних встреч подряд

• «Андерлехт» не может выиграть уже 6 выездных матчей в чемпионате

Прогноз

«Мускрон» набрал хороший ход и находится в отличном настроении, а у «Андерлехта» наблюдаются существенные проблемы с результатами в последних играх. Предлагаем поставить на ничью в данном противостоянии. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.55.