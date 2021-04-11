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«Мускрон» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.04.2021)

вчера, 12:38

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 33-й тур высшей лиги Бельгии. «Мускрон» ждет в гости одного из лидеров чемпионата «Антверпен».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Антверпен». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.99. Победа «Мускрона» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.89. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.76.

Форма команд

«Антверпен» после поражения от «Андерлехта» в прошлом туре (1:4) потерял очки, теперь преимущество команды всего одно очко над ближайшим преследователем. Коллектив надеется в ближайших матчах увеличить свой отрыв, но для этого клубу необходима победа в этой встрече. До матча с «Андерлехтом» «Антверпен» обыграл на выезде «Брюгге» (2:0).

«Мускрон» находится в зоне вылета. Команда отстает на 1 очко от следующего места, которое сохраняет прописку в чемпионате Бельгии. Коллектив не может найти свою игру, клуб пытается набирать очки в основном за счет ничейных результатов. В этой встрече команда будет бороться за очки, которые им необходимы так же, как и гостям. Последние два матча «Мускрона» завершились ничьей с «Шарлеруа» (1:1) и поражением от «Остенде» (0:1).

Информация для ставок

• «Мускрон» выиграл всего один матч из десяти последних встреч
• Три последних матча между командами завершились исходом «обе забьют»
• «Антверпен» выиграл всего три игры из десяти последних во всех турнирах
• Матч первого круга между командами закончился вничью (1:1)

Прогноз

«Антверпен» приложит все усилия для победы, несмотря на то, что «Мускрон» также нуждается в очках. Возможно, такого шанса выиграть серебряные медали в ближайшее время у команды не будет. Сделать ставку на победу «Антверпена» можно по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.44 1.93 1.93 1.50 2.65
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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:40
Гости должны побеждать
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