«Мускрон» — «Стандард»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.03.2021)

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06 марта 2021, 16:33

В 29-м туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Мускрон» ждет в гости крепкий «Стандард».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.01, в то время как победа «Мускрона» будет стоить 3.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.65.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 2.03. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 1.79.

Форма команд

«Мускрон» на данный момент занимает 17-е место и находится в зоне вылета высшего дивизиона Бельгии. Команда давно не побеждает. Если срочно не поменять отношение к тренировочному процессу, коллектив может покинуть высший дивизион Бельгии. В прошлом туре «Мускрон» сыграл вничью с «Беерсхотом» (2:2), а немного ранее уступил важный матч против «Серкль Брюгге» (1:2).

«Стандард» сильно сдал свои позиции и опустился на 11-е место. Команда не может одержать победу несколько матчей подряд, а атмосфера в коллективе не самая благоприятная. Тем не менее клубу не угрожает вылет из чемпионата, поэтому команда может спокойно доигрывать сезон, немного исправив результаты. В прошлой игре «Стандард» проиграл «Андерлехту» (1:3), а туром ранее уступил «Зюлте-Варегему» (2:3).

Информация для ставок

• «Мускрон» не может победить семь матчей подряд в чемпионате

• «Стандард» не выигрывает уже шесть матчей подряд в высшей лиги Бельгии

• «Мускрон» пропустил на своем поле в восьми из десяти последних матчей

• В пяти из семи последних встреч команд был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

«Мускрону» очки нужны гораздо больше, однако коллектив имеет серьезные проблемы в чемпионате, поэтому с уверенностью заявить, что хозяева смогут добыть три очка, слишком самонадеянно. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на «обе забьют». Коэффициент на данный исход составляет 1.86.