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«Рубин» — «Сочи». Прогноз на матч Кубка Париматч Премьер (17.07.2021)

вчера, 08:08

«Рубин» и «Сочи» сыграют между собой в рамках Кубка Париматч Премьер. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.32 3.45 2.90
Фонбет Live! 2.30 3.50 3.00
Мелбет 2.29 3.78 3.02
BetBoom 2.24 3.45 3.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Рубину». Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.34. Ничейный результат котируется в 3.55, а победа «Сочи» принесет выигрыш по коэффициенту 2.9.

Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.02. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Рубин», вчера расставшийся с одним из своих полузащитников, в полную силу готовится к старту нового чемпионата и успел не только одержать победу над «Химками» (1:0) и проиграть «Спартаку» (0:4) в товарищеском турнире, но и выиграть несколько отдельных контрольных встреч. Ранее казанцы одержали верх над «Нижним Новгородом» (3:0) и «Уралом» (3:1).

«Сочи» также сыграл два поединка на товарищеском турнире, одолев «Химки» (3:2) и уступив «Спартаку» (0:4). Ранее сочинский клуб потерпел два поражения в контрольных матчах с «Краснодаром-2» (2:3) и «Кубанью» (1:2).

Информация для ставок

  • Три из четырех последних игр «Рубина» завершились результатом ТБ 2.5
  • В четырех последних матчах «Сочи» было забито минимум три гола
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Рубина» (1:0)
  • «Сочи пропускает минимум два мяча в свои ворота в четырех матчах подряд

Прогноз

Игры данного турнира очень непредсказуемы, но зато радуют любителей футбола большим количеством красивых голов. Скорее всего, и этот поединок не станет исключением. Сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.96 1.79 1.56 2.34
Мелбет 2.15 1.78
BetBoom 3.15 1.32 2.02 1.72 1.60 2.23
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Все комментарии
3ngb5kcm73ra
3ngb5kcm73ra
вчера в 15:34
Матч закончится в ничью.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:26
Возможна ничья
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