«Рубин» — «Сочи». Прогноз на матч Кубка Париматч Премьер (17.07.2021)

«Рубин» и «Сочи» сыграют между собой в рамках Кубка Париматч Премьер. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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1 : 3
завершен
вчера, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Рубину». Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.34. Ничейный результат котируется в 3.55, а победа «Сочи» принесет выигрыш по коэффициенту 2.9.
Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.02. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Рубин», вчера расставшийся с одним из своих полузащитников, в полную силу готовится к старту нового чемпионата и успел не только одержать победу над «Химками» (1:0) и проиграть «Спартаку» (0:4) в товарищеском турнире, но и выиграть несколько отдельных контрольных встреч. Ранее казанцы одержали верх над «Нижним Новгородом» (3:0) и «Уралом» (3:1).
«Сочи» также сыграл два поединка на товарищеском турнире, одолев «Химки» (3:2) и уступив «Спартаку» (0:4). Ранее сочинский клуб потерпел два поражения в контрольных матчах с «Краснодаром-2» (2:3) и «Кубанью» (1:2).
Информация для ставок
- Три из четырех последних игр «Рубина» завершились результатом ТБ 2.5
- В четырех последних матчах «Сочи» было забито минимум три гола
- Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Рубина» (1:0)
- «Сочи пропускает минимум два мяча в свои ворота в четырех матчах подряд
Прогноз
Игры данного турнира очень непредсказуемы, но зато радуют любителей футбола большим количеством красивых голов. Скорее всего, и этот поединок не станет исключением. Сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8 можно в букмекерской конторе Мелбет.