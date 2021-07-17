«Рубин» — «Сочи». Прогноз на матч Кубка Париматч Премьер (17.07.2021)

1626498496

вчера, 08:08

«Рубин» и «Сочи» сыграют между собой в рамках Кубка Париматч Премьер. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Рубину». Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.34. Ничейный результат котируется в 3.55, а победа «Сочи» принесет выигрыш по коэффициенту 2.9.

Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.02. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Рубин», вчера расставшийся с одним из своих полузащитников, в полную силу готовится к старту нового чемпионата и успел не только одержать победу над «Химками» (1:0) и проиграть «Спартаку» (0:4) в товарищеском турнире, но и выиграть несколько отдельных контрольных встреч. Ранее казанцы одержали верх над «Нижним Новгородом» (3:0) и «Уралом» (3:1).

«Сочи» также сыграл два поединка на товарищеском турнире, одолев «Химки» (3:2) и уступив «Спартаку» (0:4). Ранее сочинский клуб потерпел два поражения в контрольных матчах с «Краснодаром-2» (2:3) и «Кубанью» (1:2).

Информация для ставок

Три из четырех последних игр «Рубина» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 В четырех последних матчах «Сочи» было забито минимум три гола

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Рубина» (1:0)

«Сочи пропускает минимум два мяча в свои ворота в четырех матчах подряд

Прогноз