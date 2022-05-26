«Киндия Тырговиште» — «Конкордия». Прогноз на матч плей-офф раунда чемпионата Румынии (29.05.2022)

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26 мая 2022, 20:35

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита этой встречи букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Киндии Торговиште» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае успеха гостей зайдет приятный коэффициент 6.1. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.1.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 2, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.76. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.26.

Форма команд

«Киндия Тырговиште» по итогам регулярного чемпионата заняла 13 место с 26 очками и вынуждена бороться в плей-офф за выживание. В первом поединке коллектив побывал в гостях у нынешнего соперника и, забив в самом начале второго тайма, не смог удержать необходимый результат и минимально уступил (1:2).

«Конкордия» заняла проходное пятое место в своей подгруппе дивизиона рангом ниже и всеми силами борется за повышение в классе. В первом матче удалось добыть непростую волевую победу и футболисты не намерены останавливаться, желая подтвердить свое превосходство и в ответной встрече.

Информация для ставок

«Киндия Тырговиште» победила лишь в одной из шести минувших игр

У «Конкордии» пять поражений в восьми последних встречах

Три последних матча «Киндии Торговиште» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Конкордия» пропускает на выезде в пяти поединках вряд

Прогноз

Скорее всего, нас ожидает матч с небольшим количеством обоюдных опасных атак, и мы станем свидетелями нерезультативной игры. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.