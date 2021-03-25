Румыния – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

1616643455

вчера, 06:37

В 1-м туре группы J европейского отбора ЧМ -2022 Румыния примет дома Северную Македонию. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на победу Румынии букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.96, ничья оценивается в 3.32, а гостевая победа Северной Македонии представлена коэффициентом 4.74.

Также букмекер склоняется к тому, что встреча в Румынии будет низовой. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.63, больше – 2.35.

Форма команд

Румыния осталась без чемпионата Европы. В основном раунде квалификации команда финишировала на четвертом месте, набрав 14 очков с отставанием от занявшей вторую строчку Швеции в 7 зачетных пунктов, а затем уступила в полуфинальном стыковом матче Исландии (1:2). Румынская команда неудачно выступила в первой группе дивизиона Б Лиги Наций, где по итогам шести поединков набрала восемь очков и завершила этап на третьей позиции. В двух последних турах Румыния победила дома Норвегию (3:0) и разделила очки в гостях с Северной Ирландией (1:1).

Северная Македония прошла на ЧЕ -2020 через раунд плей-офф. В полуфинале македонцы победили команду Косово (2:1), а в финале добились минимальной победы на Грузией (1:0). В Лиге Наций Северная Македония продолжит выступления в дивизионе C. Там сборная завершила групповой раунд на втором месте, проиграв борьбу за повышение в классе Армении, которая оторвалась на два очка.

Информация для ставок

Румыния выиграла два последних матча на своем поле – с Беларусью (5:3) и Норвегией (3:0)

Северная Македония не побеждала в 7 из 10 последних матчей на выезде

В пяти очных встречах соперников четыре раза побеждала Румыния

Прогноз

Сборная Румынии провалилась в отборе на чемпионат Европы, но хозяева ничем не уступают Северной Македонии, которая последних успехов добивалась в матчах с не самыми сильными соперниками. Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.96 в БК Мелбет.