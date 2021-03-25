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Румыния – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

вчера, 06:37

В 1-м туре группы J европейского отбора ЧМ-2022 Румыния примет дома Северную Македонию. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.204.64
Лига Ставок 2.13 3.25 3.85
Фонбет Live! 1.06 10.00 100.00
Мелбет 1.99 3.19 4.65

Ставки букмекеров

Поставить на победу Румынии букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.96, ничья оценивается в 3.32, а гостевая победа Северной Македонии представлена коэффициентом 4.74.

Также букмекер склоняется к тому, что встреча в Румынии будет низовой. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.63, больше – 2.35.

Форма команд

Румыния осталась без чемпионата Европы. В основном раунде квалификации команда финишировала на четвертом месте, набрав 14 очков с отставанием от занявшей вторую строчку Швеции в 7 зачетных пунктов, а затем уступила в полуфинальном стыковом матче Исландии (1:2). Румынская команда неудачно выступила в первой группе дивизиона Б Лиги Наций, где по итогам шести поединков набрала восемь очков и завершила этап на третьей позиции. В двух последних турах Румыния победила дома Норвегию (3:0) и разделила очки в гостях с Северной Ирландией (1:1).

Северная Македония прошла на ЧЕ-2020 через раунд плей-офф. В полуфинале македонцы победили команду Косово (2:1), а в финале добились минимальной победы на Грузией (1:0). В Лиге Наций Северная Македония продолжит выступления в дивизионе C. Там сборная завершила групповой раунд на втором месте, проиграв борьбу за повышение в классе Армении, которая оторвалась на два очка.

Информация для ставок

  • Румыния выиграла два последних матча на своем поле – с Беларусью (5:3) и Норвегией (3:0)
  • Северная Македония не побеждала в 7 из 10 последних матчей на выезде
  • В пяти очных встречах соперников четыре раза побеждала Румыния

Прогноз

Сборная Румынии провалилась в отборе на чемпионат Европы, но хозяева ничем не уступают Северной Македонии, которая последних успехов добивалась в матчах с не самыми сильными соперниками. Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.96 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.79 1.60 2.42
Лига Ставок 2.13 1.72 1.62 2.32
Мелбет 1.64 2.31
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:55
Румыния должна побеждать
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