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«Сабадель» — «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (26.04.2021)

сегодня, 01:27

В 36-м туре второго по силе чемпионата Испании «Мальорка» приедет в гости к «Сабаделю». Предлагаем обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.223.072.12
Лига Ставок 3.95 3.10 2.06
BetBoom 4.30 3.15 2.08

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14. На победу «Сабаделя» предлагают коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.81 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд

«Мальорка» занимает второе место в Сегунде и имеет хороший отрыв от преследователей. Команда является большим фаворитом на повышение в классе и за последние пять матчей выиграла всего две встречи. В прошлом туре «Мальорка» проиграла «Кастельону» (0:1), а немного ранее обыграла на своем поле «Луго» (2:0).

«Сабадель» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы и провел уже несколько матчей без побед. Команда рискует покинуть Сегунду по итогам сезона, поэтому тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения, которые дадут мгновенный результат и помогут сохранить место во второй по силе лиге Испании.

Информация для ставок

• Шесть из семи последних матчей «Сабаделя» закончились исходом «обе забьют»
• «Мальорка» не может выиграть на выезде четыре матча подряд
• Последние пять матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

У «Мальорки» идет серьезная борьба за выход в Примеру, поэтому шансы гостей гораздо выше. Предполагаем, что матч пройдет без большого количества голов, но «Мальорка» сможет одержать верх. Сделать ставку на «Мальорку» можно по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Нюрнберг» — «Хольштайн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.78 1.59 2.45
Лига Ставок 1.93 1.81 1.52 2.43
1XBET 2.05 1.82 1.60 2.44 1.29 3.76
BetBoom 2.08 1.78 1.60 2.40 1.30 3.60
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