«Сабадель» — «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (26.04.2021)

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сегодня, 01:27

В 36-м туре второго по силе чемпионата Испании «Мальорка» приедет в гости к «Сабаделю». Предлагаем обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14. На победу «Сабаделя» предлагают коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.81 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Мальорка» занимает второе место в Сегунде и имеет хороший отрыв от преследователей. Команда является большим фаворитом на повышение в классе и за последние пять матчей выиграла всего две встречи. В прошлом туре «Мальорка» проиграла «Кастельону» (0:1), а немного ранее обыграла на своем поле «Луго» (2:0).

«Сабадель» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы и провел уже несколько матчей без побед. Команда рискует покинуть Сегунду по итогам сезона, поэтому тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения, которые дадут мгновенный результат и помогут сохранить место во второй по силе лиге Испании.

Информация для ставок

• Шесть из семи последних матчей «Сабаделя» закончились исходом «обе забьют»

• «Мальорка» не может выиграть на выезде четыре матча подряд

• Последние пять матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

У «Мальорки» идет серьезная борьба за выход в Примеру, поэтому шансы гостей гораздо выше. Предполагаем, что матч пройдет без большого количества голов, но «Мальорка» сможет одержать верх. Сделать ставку на «Мальорку» можно по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Мелбет.

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