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«Сампдория» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.08.2021)

вчера, 15:35

Стартовый тур итальянской Серии А подарит нам поединок «Сампдории» и «Милана». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.153.532.01
Фонбет Live! 100.00 18.00 1.02
Мелбет 3.87 3.60 2.03
1XBET 3.94 3.52 2.09
BetBoom 3.60 3.46 2.12

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются гости. Поставить на победу «Милана» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ничью можно по коэффициенту 3.44, а загрузить на победу хозяев можно по коэффициенту 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 также по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Сампдория» в первом официальном матче сезона сыграла в кубке Италии, где на своем поле смогла переиграть «Алессандрию» (3:2). Команда забивала в каждом из таймов, демонстрируя неплохую организацию игры в атаке. Подготовку коллектив проводил посредством товарищеских поединков, в которых обыграл «Верону» (1:0),«Пьяченцу» (2:0) и «Парму» (3:0).

«Милан» участия в данной стадии кубка Италии не принимал, команда готовилась к сезону через контрольные встречи. Соперником был такой клуб как «Валенсия», с которой расписали в основное время ничью (0:0), далее последовала игра с мадридским «Реалом», который также обыграть не удалось (0:0), а завершилось все победой в поединке с греческим «Панатинаикосом» (2:1).

Информация для ставок

  • Победная серия «Сампдории» насчитывает пять матчей
  • «Милан» выиграл всего один раз в последних четырех поединках
  • Четыре из пяти последних игр «Сампдория» завершила без пропущенных мячей
  • Крайняя очная встреча закончилась вничью (1:1)

Прогноз

«Милан» ставит перед собой цель завоевать чемпионский титул, а потому нужно начинать набирать максимальное количество очков с самого первого тура. Гостям будет трудно против набравшей ход «Сампдории», но мотивации и класса должно хватить «россонери» для достижения необходимого результата. Рекомендуем сделать ставку на победу «Милана» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее «Милан» подписал бывшего защитника «Ромы».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.40 2.07 1.85 1.62 2.38
Мелбет 2.26 1.72
1XBET 1.64 2.31
BetBoom 3.23 1.38 2.08 1.81 1.63 2.37
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Все комментарии
6wt7qtz3vsym
6wt7qtz3vsym
вчера в 22:23
Футбольный клуб «Милан» выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:38
Милан не проиграет
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