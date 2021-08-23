«Сампдория» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.08.2021)

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вчера, 15:35

Стартовый тур итальянской Серии А подарит нам поединок «Сампдории» и «Милана». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются гости. Поставить на победу «Милана» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ничью можно по коэффициенту 3.44, а загрузить на победу хозяев можно по коэффициенту 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 также по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Сампдория» в первом официальном матче сезона сыграла в кубке Италии, где на своем поле смогла переиграть «Алессандрию» (3:2). Команда забивала в каждом из таймов, демонстрируя неплохую организацию игры в атаке. Подготовку коллектив проводил посредством товарищеских поединков, в которых обыграл «Верону» (1:0),«Пьяченцу» (2:0) и «Парму» (3:0).

«Милан» участия в данной стадии кубка Италии не принимал, команда готовилась к сезону через контрольные встречи. Соперником был такой клуб как «Валенсия», с которой расписали в основное время ничью (0:0), далее последовала игра с мадридским «Реалом», который также обыграть не удалось (0:0), а завершилось все победой в поединке с греческим «Панатинаикосом» (2:1).

Информация для ставок

Победная серия «Сампдории» насчитывает пять матчей

«Милан» выиграл всего один раз в последних четырех поединках

Четыре из пяти последних игр «Сампдория» завершила без пропущенных мячей

Крайняя очная встреча закончилась вничью (1:1)

Прогноз

«Милан» ставит перед собой цель завоевать чемпионский титул, а потому нужно начинать набирать максимальное количество очков с самого первого тура. Гостям будет трудно против набравшей ход «Сампдории», но мотивации и класса должно хватить «россонери» для достижения необходимого результата. Рекомендуем сделать ставку на победу «Милана» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее «Милан» подписал бывшего защитника «Ромы».