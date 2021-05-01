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«Сампдория» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

01 мая 2021, 21:53

В 34-м туре Серии А «Сампдория» дома примет «Рому». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.833.682.52
Лига Ставок 3.05 3.65 2.27
Фонбет Live! 2.85 3.65 2.35
Мелбет 3.08 3.80 2.26
1XBET 5.50 1.45 4.70
BetBoom 3.14 3.64 2.25

Ставки букмекеров

Явного фаворита по линии букмекерской конторы Мелбет нет, на победу «Ромы» коэффициент 2.44, в случае победы «Сампдории» зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.68.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 1.6. Низовой исход матча можно взять за 2.33. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Сампдория» в последних играх обыграла «Кротоне» (1:0) и «Верону» (3:1), а также проиграла «Сассуоло» (0:1). Равным по классу командам «Сампдория» старается навязывать свой футбол, забивать голы и набирать очки, но в играх с командами из топ-7 имеет явные проблемы. Турнирных задач команда не имеет, комфортно расположившись на девятом месте в таблице.

«Рома» под руководством Паулу Фонсеки выступает крайне нестабильно в этом сезоне. Перед командой стоит задача попадания в Лигу чемпионов, но отсутствие содержательной игры и побед этому явно не способствует. В четверг римляне пропустили шесть голов от «Манчестер Юнайтед», а последний раз победить в Серии А удалось три недели назад.

Информация для ставок

• «Рома» не может выиграть 5 матчей подряд
• Игра первого круга закончилась победой «Ромы» (1:0)
• В шести из семи последних матчей между клубами был зафиксирован исход ТМ 3.5
• Последние 8 выездных матчей «Рома» пропускает гол в свои ворота

Прогноз

«Сампдория» будет играть в свое удовольствие, «Роме» же крайне необходимы очки в этой игре. Сделать ставку на Х2 + ТБ 1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.61 1.93 1.97
Лига Ставок 2.36 1.59 1.88 1.93
Мелбет 2.47 1.57
1XBET 3.62 1.25 1.56 2.49 1.87 1.93
BetBoom 3.94 1.28 2.37 1.63 1.86 2.01
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