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«Сампдория» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.01.2021)

вчера, 21:45

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.953.182.63
Фонбет 2.75 3.37 2.60
Мелбет 3.01 3.30 2.63
1XBET 3.01 3.30 2.63
BetBoom 2.90 3.20 2.63

В этом противостоянии букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. Поставить на победу «Сампдории» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.9, а поверить в успех «Венеции» можно по коэффициенту 2.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.22.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Сампдория» попала в полосу неудач и не может оформить победу уже на протяжении месяца. Команда провела игры с соперниками из разных частей таблицы, но зацепиться хотя бы за один бал не удалось – поражения (1:2) и (0:1) «Кальяри» и «Наполи» соответственно.

«Торино» в свою очередь неожиданно для футбольной общественности разгромил в последнем туре чемпионата неуступчивую «Фиорентину» со счетом (4:0). Эта победа позволила команде закрепиться на девятом месте с 28 очками в копилке и окончательно обезопасить себя от зоны вылета.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Сампдории» насчитывает четыре матча (два поражения и две ничьих)
  • «Торино» не может победить на выезде в восьми поединках подряд
  • «Сампдория» выиграла три минувшие домашние очные встречи
  • Три последних игры с участием «Торино» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля, и желают взять максимальное количество очков. Тяжело сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.22 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.51 1.83 2.05 1.47 2.81
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:35
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:52
«Торино» забьет минимум 3.
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