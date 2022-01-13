«Сампдория» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.01.2021)

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вчера, 21:45

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. Поставить на победу «Сампдории» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.9, а поверить в успех «Венеции» можно по коэффициенту 2.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.22.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Сампдория» попала в полосу неудач и не может оформить победу уже на протяжении месяца. Команда провела игры с соперниками из разных частей таблицы, но зацепиться хотя бы за один бал не удалось – поражения (1:2) и (0:1) «Кальяри» и «Наполи» соответственно.

«Торино» в свою очередь неожиданно для футбольной общественности разгромил в последнем туре чемпионата неуступчивую «Фиорентину» со счетом (4:0). Эта победа позволила команде закрепиться на девятом месте с 28 очками в копилке и окончательно обезопасить себя от зоны вылета.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Сампдории» насчитывает четыре матча (два поражения и две ничьих)

«Торино» не может победить на выезде в восьми поединках подряд

«Сампдория» выиграла три минувшие домашние очные встречи

Три последних игры с участием «Торино» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля, и желают взять максимальное количество очков. Тяжело сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.22 в букмекерской конторе Фонбет.