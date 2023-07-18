«Сан-Лоренсо» — «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (22.07.2023)

1689686492

вчера, 16:21

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Сан-Лоренсо», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Выбрать победителем «Тальерес Кордоба» можно по коэффициенту 3.4 а выбрать в линии ничью предлагают за 2.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Сан-Лоренсо» не смог выйти на второе место по итогам прошлого тура, однако сохраняет свою позицию и имеет в активе 46 очков. Это на три пункта больше, чем у ближайшего соперника, но расслабляться еще очень рано. В домашней встрече с «Архентинос Хуниорс» от хозяев будут ждать лишь победы, хотя списывать соперника никак нельзя. Два последних поединка «Сан-Лоренсо» завершились победами над «Бельграно» в чемпионате (1:0) и «Медельином» (1:0) в кубке Южной Америки.

«Архентинос Хуниорс» продолжает борьбу за место в плей-офф и сейчас отстает от нее всего на один пункт. Команда набрала 37 баллов и занимает десятое место, однако позади в нескольких очках идет целая группа преследователей. Любые набранные очки гостей в предстоящей встрече стали бы хорошим результатом для них, ведь соперник идет в группе лидеров Суперлиги Аргентины. В прошлом туре «Архентинос Хуниорс» обыграл на своем поле «Колон» (1:0), а ранее поделил очки с «Барракас Сентраль» (0:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Архентинос Хуниорс» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сан-Лоренсо» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сан-Лоренсо» выиграл два из пяти последних матчей с «Архентинос Хуниорс»

Прогноз

Команды достаточно мало забивают в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также не увидят большое количество голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.