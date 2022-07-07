«Сан-Лоренсо» — «Бока Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2022)

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07 июля 2022, 14:09

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Бока Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. Выбрать победителем «Сан-Лоренсо» можно по коэффициенту 3.9 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.55.

Форма команд

«Сан-Лоренсо» звезд с неба не хватает, но старается набирать очки в матчах, где это возможно. После шести туров команда имеет в своем активе семь очков и занимает 15 место в турнирной таблице. Предстоящая игра против «Бока Хуниорс» будет непростой, однако шансы зацепиться за очки у хозяев определенно будут появляться. В прошлом туре «Сан-Лоренсо» уступил на выезде «Барракас Сентраль» (1:2), а ранее разошелся миром с «Тигре» (1:1).

«Бока Хуниорс» в упорной борьбе с «Коринтиансом» не смог пройти дальше в кубке Либертадорес, чем очень расстроил своих болельщиков. Ко всем прочему и в Суперлиге Аргентины у коллектива есть определенные проблемы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает только 11 место с девятью набранными баллами, поэтому победа в этой игре пришлась гостям бы очень кстати. В последнем матче «Бока Хуниорс» в серии пенальти проиграл «Коринтиансу» в рамках кубка Либертадорес, а ранее уступил на своем поле «Банфилду» в чемпионате (0:3).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Сан-Лоренсо» завершились вничью

«Бока Хуниорс» выиграл четыре из шести последних выездных встреч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива не блещут результатами и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Рекомендуем довериться статистике личных встреч и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.