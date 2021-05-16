«Санкт-Паули» — «Ганновер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.05.2021)

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сегодня, 12:26

В 33-м туре второй Бундеслиги «Ганновер» приедет в гости к «Санкт-Паули». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, и на победу «Санкт-Паули» коэффициент составляет 2.16. Выбрать победителем «Ганновер» можно по коэффициенту 3.2. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.75

Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 1.75 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.44.

Форма команд

«Ганновер» уверенно сохранил свое место во второй Бундеслиге, на данный момент клуб просто доигрывает сезон, который команда не может занести себе в актив. Команда набрала всего три очка в последних пяти матчах, что не радует руководство и болельщиков. Последние два матча «Ганновера» закончились поражениями от «Хольштайна» (0:1) и «Дармштадта» (1:2).

«Санкт-Паули» выглядит гораздо увереннее «Ганновера», перед началом очередного тура занимает седьмое место в чемпионате. Коллектив находится в хорошем настроении и заканчивает сезон, не имея шансов побороться за выход в Бундеслигу. В последних пяти матчах команда набрала девять очков.

Информация для ставок

«Ганновер» выиграл только один матч из последних десяти в чемпионате, а «Санкт-Паули» одержал шесть побед

Восемь из десяти последних матчей «Ганновера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ганновер» выиграл три из пяти последних встреч с «Санкт-Паули»

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Санкт-Паули» гораздо стабильнее гостей и захочет порадовать своих болельщиков яркой игрой и красивой победой. Сделать ставку на победу «Санкт-Паули» можно по коэффициенту 2.16 в букмекерской конторе Мелбет.