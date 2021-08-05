«Санта-Клара» — «Олимпия». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

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вчера, 11:12

Первый матч полуфинала квалификации Лиги конференций подарит нам интересную встречу, где «Санта-Клара» примет на своем поле неуступчивую «Олимпию».

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, поэтому предлагает коэффициент на победу 1.72. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 4.5. Ничейный результат котируется цифрой 3.8.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.94. На ТМ 2.5 коэффициент 1.81.

Форма команд

«Олимпия» с большим трудом преодолела прошлого соперника в квалификации, однако показывает неплохие результаты в чемпионате Словении. Команда имеет хороший тренерский штаб, который может настроить игроков на любой поединок. Матч с клубом из Португалии станет для словенцев настоящим испытанием, поэтому коллектив попытается сыграть от обороны.

Руководство «Санта-Клары» устроило интересный перфоманс в честь выхода в ЛК, а после без проблем прошла первую стадию турнира. Коллектив провел качественную подготовку в межсезонье, поэтому теперь является фаворитом в этом противостоянии. В прошлом матче Кубка Португалии «Санта-Клара» обыграла в серии пенальти «Фаренсе», а ранее оказалась сильнее «Скупи» (2:0) в ответном матче Лиги конференций.

Информация для ставок

• «Санта-Клара» проиграла только один матч из десяти последних встреч (включая товарищеские матчи)

• Шесть из десяти последних матчей «Олимпии» закончились исходом «обе забьют»

• «Санта-Клара» забивала в восьми из десяти последних домашних матчей

• «Олимпия» выиграла только три матча из последних десяти встреч на выезде

Прогноз

«Санта-Клара» выглядит более подготовленным коллективом, поэтому шансов на проход в следующий этап у команды гораздо больше. Рекомендуем сделать ставку на победу «Санта-Клары» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.