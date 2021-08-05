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«Санта-Клара» — «Олимпия». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

вчера, 11:12

Первый матч полуфинала квалификации Лиги конференций подарит нам интересную встречу, где «Санта-Клара» примет на своем поле неуступчивую «Олимпию».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.563.724.63
Мелбет 1.44 4.19 7.98
1XBET 1.42 4.02 7.40
BetBoom 1.50 4.02 7.34

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, поэтому предлагает коэффициент на победу 1.72. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 4.5. Ничейный результат котируется цифрой 3.8.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.94. На ТМ 2.5 коэффициент 1.81.

Форма команд

«Олимпия» с большим трудом преодолела прошлого соперника в квалификации, однако показывает неплохие результаты в чемпионате Словении. Команда имеет хороший тренерский штаб, который может настроить игроков на любой поединок. Матч с клубом из Португалии станет для словенцев настоящим испытанием, поэтому коллектив попытается сыграть от обороны.

Руководство «Санта-Клары» устроило интересный перфоманс в честь выхода в ЛК, а после без проблем прошла первую стадию турнира. Коллектив провел качественную подготовку в межсезонье, поэтому теперь является фаворитом в этом противостоянии. В прошлом матче Кубка Португалии «Санта-Клара» обыграла в серии пенальти «Фаренсе», а ранее оказалась сильнее «Скупи» (2:0) в ответном матче Лиги конференций.

Информация для ставок

• «Санта-Клара» проиграла только один матч из десяти последних встреч (включая товарищеские матчи)
• Шесть из десяти последних матчей «Олимпии» закончились исходом «обе забьют»
• «Санта-Клара» забивала в восьми из десяти последних домашних матчей
• «Олимпия» выиграла только три матча из последних десяти встреч на выезде

Прогноз

«Санта-Клара» выглядит более подготовленным коллективом, поэтому шансов на проход в следующий этап у команды гораздо больше. Рекомендуем сделать ставку на победу «Санта-Клары» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.43 1.80 1.90 1.40 2.58
Мелбет 1.71 2.11
1XBET 1.95 1.89
BetBoom 2.20 1.68 1.64 2.26 1.33 3.36
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STVA 1
STVA 1
вчера в 11:22
Хозяева не проиграют
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