«Сарагоса» — «Ибица». Прогноз на матч Сегунды (13.08.2021)

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вчера, 22:10

«Сарагоса» играет против «Ибицы» в рамках первого тура Сегунды. Этот поединок запланирован на 13 августа 2021 года. В нынешнем сезоне команды принимали участие в товарищеском турнире, но нельзя сказать, что они показали хороший уровень футбола. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Сегунде.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Сарагоса». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.30 и на победу гостей по коэффициенту 5.40.

Форма команд

«Сарагоса» не лучшим образом проявила себя в товарищеских играх. Команда выиграла несколько поединков, но остальные проиграла. Среди самых запоминающихся матчей стоит выделить победу над «Эльче» со счетом 2:0 и победу над «Валенсией» с таким же счетом. Команда проиграла «Хетафе» со счетом 0:1, а также уступила «Калаорре» (0:2). Клуб много пропускает и мало забивает. «Сарагоса» крайне редко забивает больше двух голов за игру, в основном команда старается забить один мяч и отсиживаться в обороне, но так получается не всегда.

«Ибица» — новичок Сегунды. Клуб неплохо проявил себя в прошлом сезоне. В товарищеских матчах не все так хорошо, как хотелось бы игрокам. Команда выиграла поединок против «Пеньи Депортина» со счетом 2:0, а также расправилась с «Аль-Раедом» 2:0. Однако когда дело дошло до более серьезного соперника, то здесь клуб ничего не смог предложить. Команда проиграла «Мальорке» со счетом 0:2 и уступила «Хетафе» (0:1).

Информация для ставок

«Ибица» выиграла три матча из последних пяти

«Сарагоса» выиграла два матча из последних пяти

«Ибица» пропустила четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.75.

Ранее букмекеры предсказали победу «Хетафе» в другом матче чемпионата Испании.