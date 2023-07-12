«Сармьенто» — «Велес» Сарсфилд. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (15.07.2023)

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сегодня, 19:46

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Сармьенто», ставки на которую, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. Поставить на успех гостей можно по 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.75.

Форма команд

«Сармьенто» не показывает стабильных результатов в чемпионате и идет в середине турнирной таблицы. Команда занимает 18 место с 28 баллами и отстает на один балл от ближайшего соперника. В предстоящей встрече коллектив сыграет на своем поле примерно равным соперником, который отстает всего на три пункта, поэтому встреча будет интересной. Два последних матча «Сармьенто» завершились минимальными поражениями от «Платенсе» (0:1) и «Тальерес Кордоба» (0:1).

«Велес» Сарсфилд не проигрывает уже три матча в чемпионате Аргентины и старается держаться ближе к середине турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков и занимает лишь 22 место в турнирной таблице. Гостям очень важно не проиграть в этой встрече, чтобы продлить серию без поражений, которая добавляет уверенности футболистам. В прошлой игре «Велес» Сарсфилд поделил очки с «Годой-Крус» (1:1), а ранее на выезде обыграл «Ланус» (1:0).

Информация для ставок

«Сармьенто» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Велес Сарсфилд» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Велес» Сарсфилд выиграл три из пяти последних матчей у «Сармьенто»

Прогноз

Предполагаем, что «Велес» Сарсфилд окажется более удачливым и сможет набрать три балла в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в этом матче по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.