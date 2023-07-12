«Сармьенто» — «Велес» Сарсфилд. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (15.07.2023)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Сармьенто», ставки на которую, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. Поставить на успех гостей можно по 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.9.
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15 июля 2023, 01:00
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.75.
Форма команд
«Сармьенто» не показывает стабильных результатов в чемпионате и идет в середине турнирной таблицы. Команда занимает 18 место с 28 баллами и отстает на один балл от ближайшего соперника. В предстоящей встрече коллектив сыграет на своем поле примерно равным соперником, который отстает всего на три пункта, поэтому встреча будет интересной. Два последних матча «Сармьенто» завершились минимальными поражениями от «Платенсе» (0:1) и «Тальерес Кордоба» (0:1).
«Велес» Сарсфилд не проигрывает уже три матча в чемпионате Аргентины и старается держаться ближе к середине турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков и занимает лишь 22 место в турнирной таблице. Гостям очень важно не проиграть в этой встрече, чтобы продлить серию без поражений, которая добавляет уверенности футболистам. В прошлой игре «Велес» Сарсфилд поделил очки с «Годой-Крус» (1:1), а ранее на выезде обыграл «Ланус» (1:0).
Информация для ставок
- «Сармьенто» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Велес Сарсфилд» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Велес» Сарсфилд выиграл три из пяти последних матчей у «Сармьенто»
Прогноз
Предполагаем, что «Велес» Сарсфилд окажется более удачливым и сможет набрать три балла в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в этом матче по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.