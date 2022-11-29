Саудовская Аравия – Мексика. Прогноз на матч чемпионата мира (30.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Мексике, и предлагают коэффициент на ее победу – 1.67. Поверить в успех Саудовской Аравии можно по 4.8. Ничейный результат котируется цифрой 4.2.
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сегодня, 22:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.13.
Форма команд
Сборная Саудовской Аравии после сенсационной победой в первом туре, неплохо выступила и в следующей игре, но не смогла набрать очки. Таким образом коллектив с набранными тремя баллами коллектив занимает третье место и уступает Аргентине по разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы пройти в плей-офф Саудовской Аравии необходим только победа. Два последних матча сборной завершились поражением от Польши (0:2) и успехом с Аргентиной (2:1).
Мексика все еще без побед на турнире, поэтому предстоящий поединок будет последним шансом для этой колоритной сборной, ведь любой другой результат оставит ее за бортом турнира. Вероятнее всего, матч с Саудовской Аравией будет нервным и непростым, но команда является фаворитом и обязана добывать результат, иначе мундиаль будет провален. В прошлом туре Мексика уступила Аргентине (0:2), а ранее разошлась миром с Польшей (0:0).
Информация для ставок
- Пять из десяти последних матчей Саудовской Аравии завершились ничейным результатом
- Мексика выиграла только три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Саудовской Аравии проиграла три последних матча Мексике
Прогноз
Сборная Мексики будет играть на победу с первых минут матча, потому что только три очка могут оставить шансы этой сборной на победу. Предлагаем сделать ставку на ее победу по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.