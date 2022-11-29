Саудовская Аравия – Мексика. Прогноз на матч чемпионата мира (30.11.2022)

1669702590

вчера, 09:16

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Мексике, и предлагают коэффициент на ее победу – 1.67. Поверить в успех Саудовской Аравии можно по 4.8. Ничейный результат котируется цифрой 4.2.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.13.

Форма команд

Сборная Саудовской Аравии после сенсационной победой в первом туре, неплохо выступила и в следующей игре, но не смогла набрать очки. Таким образом коллектив с набранными тремя баллами коллектив занимает третье место и уступает Аргентине по разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы пройти в плей-офф Саудовской Аравии необходим только победа. Два последних матча сборной завершились поражением от Польши (0:2) и успехом с Аргентиной (2:1).

Мексика все еще без побед на турнире, поэтому предстоящий поединок будет последним шансом для этой колоритной сборной, ведь любой другой результат оставит ее за бортом турнира. Вероятнее всего, матч с Саудовской Аравией будет нервным и непростым, но команда является фаворитом и обязана добывать результат, иначе мундиаль будет провален. В прошлом туре Мексика уступила Аргентине (0:2), а ранее разошлась миром с Польшей (0:0).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей Саудовской Аравии завершились ничейным результатом

Мексика выиграла только три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Саудовской Аравии проиграла три последних матча Мексике

Прогноз

Сборная Мексики будет играть на победу с первых минут матча, потому что только три очка могут оставить шансы этой сборной на победу. Предлагаем сделать ставку на ее победу по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.