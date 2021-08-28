«Сельта» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Примеры (28.08.2021)

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сегодня, 09:20

«Сельта» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Этот поединок запланирован на 28 августа 2021 года. Матч пройдет в рамках третьего тура испанской Примеры. Оба клуба провели неплохой сезон, особенно это касается «Сельты», которая показала себя как крепкого бойца. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Сельта». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Атлетика» по коэффициенту 3.10.

Форма команд

«Сельта» в этом сезоне находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба один балл. Команда неудачно стартовала, первый матч завершился поражением со счетом 1:2 против «Атлетико» из Мадрида, вторая игра закончилась 0:0, клуб не смог обыграть «Осасуну». «Сельта» в прошлом сезоне была очень хороша и доминировала на каждом участке поля в матчах против клубов среднего уровня, но сейчас это совсем не та команда.

«Атлетик» здорово показывал себя в первых матчах после назначения на тренерский пост Марселино. Однако спустя несколько игр «Атлетик» вернулся к тому, с чего начинал. Клуб не способен выдерживать большие дистанции. Команда стартовала в этом сезоне с двух ничьих, клуб не обыграл «Эльче» и «Барселону». Против «Барсы» команда из Бильбао смотрелась очень даже неплохо, более того, клуб мог выиграть, но «Барселона» реабилитировалась и смогла ответить своим забитым мячом.

Информация для ставок

«Атлетик» не проигрывает четыре игры кряду

«Сельта» выиграла два матча из последних пяти

«Атлетик» забил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

«Атлетик» выглядит лучше «Сельты», хоть и слишком часто играет вничью. Этот клуб может претендовать на победу в грядущем поединке, но стоит учитывать тот факт, что команда забивает не так уж и много голов в последнее время. Идеальная ставка на игру — только одна команда забьет по коэффициенту 2.85. Также можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Атлетик» не проиграет по коэффициенту 3.35.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат другого матча в чемпионате Испании.