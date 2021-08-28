«Сельта» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Примеры (28.08.2021)

«Сельта» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Этот поединок запланирован на 28 августа 2021 года. Матч пройдет в рамках третьего тура испанской Примеры. Оба клуба провели неплохой сезон, особенно это касается «Сельты», которая показала себя как крепкого бойца. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Сельта». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Атлетика» по коэффициенту 3.10.
Форма команд
«Сельта» в этом сезоне находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба один балл. Команда неудачно стартовала, первый матч завершился поражением со счетом 1:2 против «Атлетико» из Мадрида, вторая игра закончилась 0:0, клуб не смог обыграть «Осасуну». «Сельта» в прошлом сезоне была очень хороша и доминировала на каждом участке поля в матчах против клубов среднего уровня, но сейчас это совсем не та команда.
«Атлетик» здорово показывал себя в первых матчах после назначения на тренерский пост Марселино. Однако спустя несколько игр «Атлетик» вернулся к тому, с чего начинал. Клуб не способен выдерживать большие дистанции. Команда стартовала в этом сезоне с двух ничьих, клуб не обыграл «Эльче» и «Барселону». Против «Барсы» команда из Бильбао смотрелась очень даже неплохо, более того, клуб мог выиграть, но «Барселона» реабилитировалась и смогла ответить своим забитым мячом.
Информация для ставок
- «Атлетик» не проигрывает четыре игры кряду
- «Сельта» выиграла два матча из последних пяти
- «Атлетик» забил шесть мячей в пяти последних матчах
Прогноз
«Атлетик» выглядит лучше «Сельты», хоть и слишком часто играет вничью. Этот клуб может претендовать на победу в грядущем поединке, но стоит учитывать тот факт, что команда забивает не так уж и много голов в последнее время. Идеальная ставка на игру — только одна команда забьет по коэффициенту 2.85. Также можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Атлетик» не проиграет по коэффициенту 3.35.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат другого матча в чемпионате Испании.