«Сельта» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (12.05.2021)

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вчера, 23:33

«Сельта» примет «Хетафе» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Сельта», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.43. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу гостей по 3.10.

Форма команд

«Сельта» набрала 47 баллов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 12 побед. В нынешнем сезоне команда играла вничью 11 раз и проиграла 12 поединков. Клуб забил 50 мячей и пропустил 53 гола. Это не лучший сезон в исполнении «Сельты», клуб может играть гораздо лучше.

«Хетафе» набрал 34 пункта и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь побед, десять ничьих и 17 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 41 мяч. В последних играх «Хетафе» ужасен, клуб теряет очки практически в каждом матче.

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл только один матч из последних пяти

«Сельта» победила в трех матчах кряду

«Хетафе» пропустил семь голов в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.98. Также можно поставить на победу «Сельты» и ТБ 2.5 по 4.30. Стоит ожидать много забитых мячей в этом матче, так как оба клуба часто забивают в последних поединках.

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