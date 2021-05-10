ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Сельта» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (12.05.2021)

вчера, 23:33

«Сельта» примет «Хетафе» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Сельта», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.43. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу гостей по 3.10.

Форма команд

«Сельта» набрала 47 баллов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 12 побед. В нынешнем сезоне команда играла вничью 11 раз и проиграла 12 поединков. Клуб забил 50 мячей и пропустил 53 гола. Это не лучший сезон в исполнении «Сельты», клуб может играть гораздо лучше.

«Хетафе» набрал 34 пункта и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь побед, десять ничьих и 17 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 41 мяч. В последних играх «Хетафе» ужасен, клуб теряет очки практически в каждом матче.

Информация для ставок

  • «Хетафе» выиграл только один матч из последних пяти
  • «Сельта» победила в трех матчах кряду
  • «Хетафе» пропустил семь голов в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.98. Также можно поставить на победу «Сельты» и ТБ 2.5 по 4.30. Стоит ожидать много забитых мячей в этом матче, так как оба клуба часто забивают в последних поединках.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Наполи» — «Удинезе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.68 1.68 2.30
Лига Ставок 2.20 1.68 1.65 2.26
Мелбет 1.72 2.31
1XBET 2.21 1.68 1.72 2.31 1.33 3.38
BetBoom 2.28 1.67 1.68 2.25 1.35 3.32
«Спартаку» удалось проводить Тедеско красиво, но победа красно-белых вновь с оговорками
Вчера, 23:11Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100