«Селтик» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 05:29

«Селтик» провалил групповой этап Лиги Европы. Сумеет ли команда дать бой лидеру квартета «Лиллю»? Ответ читайте в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет выставила свои котировки на этот поединок:

Победа «Селтика» – 3,18

Ничья – 3,75

Победа «Лилля» – 2,25

Коэффициент на тотал больше 2,5 мячей склоняется к результативному поединку. Меньше можно сыграть за 2,42, а больше за 1,63.

Форма команд

«Селтик» провалил групповой раунд Лиги Европы, заработав всего лишь одно очко в пяти проведенных поединках. Теперь необходимо постараться реабилитироваться перед своими поклонниками и выиграть матч престижа. «Кельты» и в рамках чемпионата Шотландии не впечатляют своими результатами. Вторая позиция с отставанием от лидера «Рейнджерс» в 13 очков.

«Лилль» борется с «Миланом» за первое место в группе H. В случае победы над «Селтиком» команда, вне зависимости от результатов «Милана», гарантирует себе первую позицию в своем квартете. В чемпионате Франции «доги» выступают очень успешно. В прошлом туре удалось переиграть «Монако» (2:1) и подняться на вторую строчку.

Информация для ставок

Между собой команды встречались один раз в истории. Итоговый счет поединка во 2-м туре ЛЕ — 2:2

— 2:2 «Селтик» выиграл 4 из 10 последних домашних матчей

«Лилль» победил в 4 из 10 последних выездных поединков

Прогноз

Тяжело будет «Лиллю», так как хозяевам нечего терять, и есть четкое желание прервать неудачную серию. Для этого нужно сделать ставку на стандартные положения и умения действовать бескомпромиссно.

«Селтик», по нашему мнению, сумеет надёжно сыграть от обороны, и это поспособствует тому, что «догам» не удастся одержать победу. Предлагаем рискнуть и сыграть победу «Селтика», который, наконец-то, сумеет порадовать своих болельщиков.

Наша ставка – победа «Селтика» с коэффициентом 3,18 по линии БК Фонбет.