«Сент-Трюйден» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.01.2022)

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19 января 2022, 13:20

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Сент-Трюйдену». Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.82. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.85.

Букмекеры больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.81. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Серен Юнайтед» является аутсайдером чемпионата и не может похвастаться хорошими результатами в последних встречах. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице с 19 набранными баллами и проиграл уже несколько встреч подряд. Чтобы не отстать от прямых конкурентов, коллектив обязан брать себя в руки и добиваться положительных результатов. В двух прошлых матчах чемпионата «Серен Юнайтед» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:4) и «Мехелену» (0:2).

«Сент-Трюйден» также выступает не лучшим образом в последний месяц, о чем говорят набранные три очка в пяти последних турах чемпионата. Команда еще удерживает за собой 13 место, но расстояние до зоны вылета практически испарилось и сейчас составляет пять пунктов, что должно насторожить болельщиков и руководство. В прошлом туре «Сент-Трюйден» проиграл «Брюгге» (0:2), а немного ранее обыграл «Эйпен» (2:0).

Информация для ставок

Оба клуба проиграли по семь из десяти матчей за последнее время во всех турнирах

Восемь из десяти выездных матей «Серен Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Серен Юнайтед» последний раз набирал очки в чемпионате еще 27 ноября 2021 года и вероятнее всего в предстоящем поединке на выезде, не сможет прервать эту неприятную серию. Предлагаем сделать ставку на победу «Сент-Трюйдена» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Фонбет.