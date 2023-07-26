«Сентраль Кордоба» — «Атлетико» Тукуман. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

1690388395

вчера, 19:19

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Сентраль Кордоба», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Выбрать победителем «Атлетико» Тукуман можно по коэффициенту 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.82.

Форма команд

«Сентраль Кордоба» идет лишь на 20 месте в турнирной таблице, что не может радовать болельщиков и руководство. Вряд ли и клуба есть реальные шансы побороться за место в плей-офф, ведь он набрал 29 баллов, что на девять пунктов меньше, чем у соперника на десятой строчке. В домашней встрече с набравшим ход «Атлетико» Тукуман, хозяева постараются прервать серию соперника без поражений. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» уступил на выезде «Расингу» (1:3).

«Атлетико» Тукуман продолжает уверенно выступать в чемпионате и не проигрывает уже несколько матчей подряд. Это помогло команде подняться на 15 место и набрать 34 балла. От зоны плей-офф коллектив отделяют четыре очка, поэтому попадание туда может являться лучшей мотивацией для футболистов на ближайшие встречи. Два последних матча «Атлетико» Тукуман завершились победой над «Индепендьенте» (1:0) и ничьей с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0).

Информация для ставок

«Сентраль Кордоба» проиграл три последних матча подряд

Пять последних матчей «Атлетико» Тукуман завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Сентраль Кордоба»

В последних четырех из пяти поединках команд был зафиксирован тотал меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды в последние месяцы играют нерезультативно, и мы предполагаем, что предстоящий поединок вполне вероятно может закончиться именно так. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.