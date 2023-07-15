«Сентраль Кордоба» — «Индепендьенте». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (17.07.2023)

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сегодня, 12:18

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Сентраль Кордоба», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Выбрать победителем «Индепендьенте» можно по коэффициенту 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.85.

Форма команд

«Сентраль Кордоба» обитает в середине турнирной таблицы чемпионата Аргентины и смог набрать 29 баллов перед стартом очередного тура. Клуб отстает на шесть пунктов от зоны плей-офф, и чтобы туда попасть придется приложить максимум усилий. В предстоящей встрече с «Индепендьенте» хозяева постараются сыграть первым номером и иметь преимущество на протяжении всего игрового времени. В прошлом туре команда проиграла на выезде «Росарио Сентраль» (0:2), а ранее на своем поле переиграла «Ньюэллс Олд Бойс» (2:0).

«Индепендьенте» имеет примерно такие же показатели, как и у нынешнего соперника, но отстает от него еще на четыре пункта. Коллектив играет очень неубедительно и рассчитывать на попадание в плей-офф ему практически не приходится. В игре с «Сентраль Кордобой» гости будут цепляться за очки, но предсказать их успех довольно затруднительно. Два последних матча «Индепендьенте» завершились поражением от «Ньюэллс Олд Бойс» (0:2) и ничьей с «Химнасией» (1:1).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Сентраль Кордоба» завершились вничью во всех турнирах

«Индепендьенте» выиграл лишь три матча из последних десяти в чемпионате Аргентины

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды в последние месяцы играют нерезультативно, и мы предполагаем, что предстоящий поединок вполне вероятно может закончиться именно так. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.