«Сентраль Кордоба» — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (08.07.2023)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче считается «Сентраль Кордоба», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Выбрать победителем «Ньюэллс Олд Бойз» можно по коэффициенту 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают за 2.85.
|
- : -
завтра, 03:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.78.
Форма команд
«Сентраль Кордоба» не радует своих болельщиков высокими результатами и занимает неудовлетворительное для себя 18 место. В активе клуба 26 баллов и побороться за зону плей-офф будет очень проблематично. От нынешнего соперника команда отстает на четыре пункта, поэтому в случае победы отставание сократится до минимального. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» сыграл вничью с «Эстудиантесом» (1:1), а ранее поделил очки с «Химнасия» (0:0).
«Ньюэллс Олд Бойз» недалеко ушел от своего конкурента и на данный момент занимает 13 место с 30 баллами. Коллектив выступает значительно хуже образца себя прошлого года, но успешно выступает в Южноамериканском кубке, где в последнем туре группы поделил очки с «Аудакс Итальяно» (1:1) и уверенно выиграл группу с 16 баллами. В двух последних турах чемпионата «Ньюэллс Олд Бойз» сыграл в две ничьи с «Химнасия» (2:2) и «Ураканом» (1:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Ньюэллс Олд Бойз» завершились вничью во всех турнирах
- «Сентраль Кордоба» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- «Ньюэллс Олд Бойз» выиграл все пять своих поединков с «Сентраль Кордоба»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды в последние месяцы часто играют вничью, и мы предполагаем, что предстоящий поединок вполне вероятно может закончиться именно так. Сделать ставку на то, что клубы поделят очки, можно по коэффициенту 2.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.