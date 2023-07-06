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«Сентраль Кордоба» — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (08.07.2023)

вчера, 18:04
Ньюэллс Олд Бойс

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Сентраль Кордоба», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Выбрать победителем «Ньюэллс Олд Бойз» можно по коэффициенту 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают за 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.912.832.98

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.78.

Форма команд

«Сентраль Кордоба» не радует своих болельщиков высокими результатами и занимает неудовлетворительное для себя 18 место. В активе клуба 26 баллов и побороться за зону плей-офф будет очень проблематично. От нынешнего соперника команда отстает на четыре пункта, поэтому в случае победы отставание сократится до минимального. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» сыграл вничью с «Эстудиантесом» (1:1), а ранее поделил очки с «Химнасия» (0:0).

«Ньюэллс Олд Бойз» недалеко ушел от своего конкурента и на данный момент занимает 13 место с 30 баллами. Коллектив выступает значительно хуже образца себя прошлого года, но успешно выступает в Южноамериканском кубке, где в последнем туре группы поделил очки с «Аудакс Итальяно» (1:1) и уверенно выиграл группу с 16 баллами. В двух последних турах чемпионата «Ньюэллс Олд Бойз» сыграл в две ничьи с «Химнасия» (2:2) и «Ураканом» (1:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Ньюэллс Олд Бойз» завершились вничью во всех турнирах
  • «Сентраль Кордоба» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах
  • «Ньюэллс Олд Бойз» выиграл все пять своих поединков с «Сентраль Кордоба»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды в последние месяцы часто играют вничью, и мы предполагаем, что предстоящий поединок вполне вероятно может закончиться именно так. Сделать ставку на то, что клубы поделят очки, можно по коэффициенту 2.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.75 2.14 1.42 2.93
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:32
Как минимум хозяева не проиграют этот матч и голов жду от обоих клубов, поэтому 1Х + Тб 2,5
Гость
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