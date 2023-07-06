«Сентраль Кордоба» — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (08.07.2023)

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вчера, 18:04

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Сентраль Кордоба», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Выбрать победителем «Ньюэллс Олд Бойз» можно по коэффициенту 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают за 2.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.78.

Форма команд

«Сентраль Кордоба» не радует своих болельщиков высокими результатами и занимает неудовлетворительное для себя 18 место. В активе клуба 26 баллов и побороться за зону плей-офф будет очень проблематично. От нынешнего соперника команда отстает на четыре пункта, поэтому в случае победы отставание сократится до минимального. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» сыграл вничью с «Эстудиантесом» (1:1), а ранее поделил очки с «Химнасия» (0:0).

«Ньюэллс Олд Бойз» недалеко ушел от своего конкурента и на данный момент занимает 13 место с 30 баллами. Коллектив выступает значительно хуже образца себя прошлого года, но успешно выступает в Южноамериканском кубке, где в последнем туре группы поделил очки с «Аудакс Итальяно» (1:1) и уверенно выиграл группу с 16 баллами. В двух последних турах чемпионата «Ньюэллс Олд Бойз» сыграл в две ничьи с «Химнасия» (2:2) и «Ураканом» (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Ньюэллс Олд Бойз» завершились вничью во всех турнирах

«Сентраль Кордоба» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах

«Ньюэллс Олд Бойз» выиграл все пять своих поединков с «Сентраль Кордоба»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды в последние месяцы часто играют вничью, и мы предполагаем, что предстоящий поединок вполне вероятно может закончиться именно так. Сделать ставку на то, что клубы поделят очки, можно по коэффициенту 2.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.