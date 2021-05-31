ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАвстралия. А-Лига 2020/2021

«Сентрал Кост Маринерс» — «Ньюкасл Джетс»: прогноз на матч чемпионата Австралии (01.06.2021)

вчера, 14:10

Первого июня в чемпионате Австралии сыграют «Сентрал Кост Маринерс» и «Ньюкасл Джетс».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.606.25
Фонбет 1.50 4.50 6.10
BetBoom 1.53 4.40 5.40

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры прогнозируют успех хозяев поля. БК Фонбет принимает ставки на победу «Сентрал Кост Маринерс» по коэффициенту 1.64, ничья – 4.14, а победа «Ньюкасл Джетс» оценивается котировкой 5.20.

Аналитики БК считают, что команды сыграют результативно в атаке. Ставки на ТБ(2,5) можно взять по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

«Сентрал Кост Маринерс» занимает третье место в турнирной таблице австралийской лиги. На счету команды 11 побед и шесть ничьих. Проигрывали сегодняшние хозяева в текущем сезоне семь раз.

В прошлом туре первенства «Сентрал Кост Маринерс» добился гостевой победы над «Макартуром» (2:1). Так команда реабилитировалась за предыдущее поражений от «Мельбурн Сити» в гостях (0:1).

«Ньюкасл Джетс» находится в плохой форме. Команда не может победить на протяжении 14 последних туров Лиги А. В этой серии клуб потерпел 11 поражений и трижды сыграл вничью, опустившись на последнее место рейтинга.

Последнее фиаско «Ньюкасл Джетс» потерпел дома от «Брисбен Роар» (1:2). Ранее команда уступила предстоящему сопернику «Сентрал Кост Маринерс» (0:1), а также разделила очки с ФК «Сидней» (1:1).

Информация для ставок

• «Сентрал Кост Маринерс» не проигрывал в 7 из 10 прошлых матчей на своем поле
• «Ньюкасл Джетс» проиграл 5 из 6 последних гостевых встреч
• В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Сентрал Кост Маринерс» совсем недавно обыграл предстоящего соперника. Теперь команда может доказать свое преимущество на домашней арене. Учитывая, что «Ньюкасл Джетс» находится в ужасной форме, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.77 1.68 2.32
BetBoom 3.00 1.35 1.99 1.75 1.56 2.30
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:16
Возможна ничья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100