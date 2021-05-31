«Сентрал Кост Маринерс» — «Ньюкасл Джетс»: прогноз на матч чемпионата Австралии (01.06.2021)

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вчера, 14:10

Первого июня в чемпионате Австралии сыграют «Сентрал Кост Маринерс» и «Ньюкасл Джетс».

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры прогнозируют успех хозяев поля. БК Фонбет принимает ставки на победу «Сентрал Кост Маринерс» по коэффициенту 1.64, ничья – 4.14, а победа «Ньюкасл Джетс» оценивается котировкой 5.20.

Аналитики БК считают, что команды сыграют результативно в атаке. Ставки на ТБ (2,5) можно взять по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

«Сентрал Кост Маринерс» занимает третье место в турнирной таблице австралийской лиги. На счету команды 11 побед и шесть ничьих. Проигрывали сегодняшние хозяева в текущем сезоне семь раз.

В прошлом туре первенства «Сентрал Кост Маринерс» добился гостевой победы над «Макартуром» (2:1). Так команда реабилитировалась за предыдущее поражений от «Мельбурн Сити» в гостях (0:1).

«Ньюкасл Джетс» находится в плохой форме. Команда не может победить на протяжении 14 последних туров Лиги А. В этой серии клуб потерпел 11 поражений и трижды сыграл вничью, опустившись на последнее место рейтинга.

Последнее фиаско «Ньюкасл Джетс» потерпел дома от «Брисбен Роар» (1:2). Ранее команда уступила предстоящему сопернику «Сентрал Кост Маринерс» (0:1), а также разделила очки с ФК «Сидней» (1:1).

Информация для ставок

• «Сентрал Кост Маринерс» не проигрывал в 7 из 10 прошлых матчей на своем поле

• «Ньюкасл Джетс» проиграл 5 из 6 последних гостевых встреч

• В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Сентрал Кост Маринерс» совсем недавно обыграл предстоящего соперника. Теперь команда может доказать свое преимущество на домашней арене. Учитывая, что «Ньюкасл Джетс» находится в ужасной форме, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.