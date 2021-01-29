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«Сепси» — «Волунтари». Прогноз на матч чемпионата Румынии (30.01.2021)

29 января 2021, 23:00

20-й тур чемпионата Румынии подарит болельщикам встречу, в которой «Сепси» принимает дома «Волунтари». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 30 января 2021 года.

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Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.55. Поверить в успех гостей можно за 7.40. Ничейный результат котируется цифрой 3.60.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 2.23. На ТМ 2,5 коэффициент гораздо меньше — 1.66.

Форма команд

«Волунтари» занимает 14-е место в таблице. Команда не может выиграть несколько матчей подряд. Игроки очень мало забивают, а компенсировать это отличными защитными действиями не всегда выходит. В последнем туре чемпионата Румынии «Волунтари» на своем поле сыграл с «КСУ Крайова» вничью (1:1), а до этого уступил лидеру сезона «Стяуа» (1:2).

«Сепси» представляет первую половину турнирной таблицы и за последний месяц проиграл всего один раз. Клуб отстает от лидеров высшей лиги Румынии на 10 очков, но опережает пятую команду на 3 пункта. Последними результатами «Сепси» стала крупная победа над «Астрой» (4:1) и боевая ничья с «Вииторулом» (3:3).

Информация для ставок

  • «Волунтари» не может выиграть в чемпионате уже девять матчей подряд
  • «Сепси» проиграл два домашних матча из последних девяти
  • «Сепси» ни разу не смог обыграть «Волунтари» на своем поле
  • «Волунтари» последний раз побеждал на выезде еще в октябре 2020 года

Прогноз

Встречаются две команды, находящиеся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Фаворитом в этой встрече является «Сепси». Команда борется за медали чемпионата и серьезно мотивирована на победу в матче с одним из аутсайдеров.

Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Унион Берлин» — «Боруссия» М.

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STVA 1
STVA 1
29 января в 23:16
Сепси должен брать очки
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