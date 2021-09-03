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Сербия – Люксембург. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

вчера, 14:11

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Сербия принимает на своем поле сборную Люксембурга. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.226.6013.91
Фонбет 1.22 6.30 13.50
Мелбет 1.26 6.25 14.50
1XBET 1.26 6.25 14.50
BetBoom 1.24 6.50 14.00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа сборной Люксембурга оценивается по 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.28. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.33.

Форма команд

Сборная Люксембурга неплохо стартовала в этой квалификации и после трех матчей команда имеет в активе шесть очков, однако все равно оформить путевку в Катар будет очень непросто, ведь выше находятся Сербия и Португалия. Матч с Сербией станет очень важным для Люксембурга, ведь в случае поражения, у команды останутся минимальные шансы на успех. В последнем матче Люксембург обыграл Азербайджан (2:1), а ранее проиграл в товарищеском матче Шотландии (0:1).

Сборная Сербии выглядит достойно на фоне Португалии и отстает от нее всего на три очка, при этом имея игру в запасе. Коллектив имеет большие шансы на как минимум второе место, которое даст путь в плей-офф ЧМ-2022. Команда обязана обыгрывать Люксембург, что позволит отцепить оппонента уже на четыре очка и сконцентрироваться на борьбе за первое место в группе. В последнем товарищеском матче Сербия обыграла Катар (4:0), а ранее команда уступила Японии (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей Сербии закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Люксембург проиграл шесть последних матчей из десяти, а Сербия потерпела лишь одно поражение
  • Сербия выиграла два последних матча у Люксембурга
  • Оба матча между сборными закончились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сербия имеет очень хороший шанс оторваться от преследователей и имеет более квалифицированных игроков, чем оппонент. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74. Сербия с самого старта игры окажет давление на оборону соперники и достигнет уверенной победы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.69 1.72 2.17
Мелбет 2.17 1.66
1XBET 2.17 1.66
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shlоmо
shlоmо
вчера в 14:33
Сербия выиграет
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