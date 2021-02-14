«Серкль Брюгге» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.02.2021)

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сегодня, 00:47

26-й тур чемпионата Бельгии подарит нам увлекательное противостояние «Андерлехта» и «Серкль Брюгге». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах. Матч пройдет 14 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Андерлехт» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.93. На победу хозяев коэффициент составляет 3.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.55.

Букмекеры дают приблизительно равные котировки на тоталы. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно с коэффициентом 1.91 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 1.89.

Форма команд

«Андерлехт» на данный момент входит в четверку лучших команд чемпионата. Команда долго не проигрывает, но часто играет вничью. Целью команды остается попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому в лишней мотивации коллектив не нуждается. В последних двух матчах чемпионата «Андерлехт» выиграл у «Генка» (2:1) и разошелся миром с «Гентом» (0:0).

Аутсайдер турнира «Серкль Брюгге» после редкой победы в чемпионате снова проиграли три игры подряд. Команда находится на предпоследнем месте и является одним из главных претендентов покинуть сильнейшую лигу Бельгии. В двух прошлых турах «Серкль Брюгге» проиграл «Мехелену» (0:1) и «Синт-Трейдену» (0:3).

Информация для ставок

· «Андерлехт» выиграл последние три выездных матча во всех турнирах.

· «Андерлехт» выиграл четыре последних матча из пяти у «Серкль Брюгге».

· Пять из шести матчей «Серкль Брюгге» закончились исходом ТБ 2.5.

· В трех из пяти личных встреч коллективов был зафиксирован исход «обе забьют».

Прогноз

«Андерлехт» находится на правильном пути и в последнее время начал добиваться положительных результатов. В такой ситуации у «Серкль Брюгге» очень мало шансов на благоприятный исход поединка. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.93.