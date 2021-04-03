«Серкль Брюгге» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (04.04.2021)

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вчера, 23:44

32-й тур чемпионата Бельгии предлагает болельщикам интересный поединок, где «Серкль Брюгге» ждет в гости скромный «Беерсхот-Вилрийк». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу 1.98. Поверить в успех «Беерсхот-Вилрийк» предлагают по коэффициенту 3.5. Ничейный результат котируется цифрой 3.85.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.74. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.1.

Форма команд

«Серкль Брюгге» идет на предпоследнем месте и борется за выживание в главном чемпионате Бельгии. Команда пытается набирать очки в последних матчах, однако этого пока недостаточно, чтобы выйти из зоны вылета и закрепиться на местах повыше. В последних двух турах «Серкль Брюгге» проиграл «Генту» (0:1) и уступил «Генку» (0:2).

«Беерсхот-Вилрийк» находится на седьмом месте и продолжает борьбу за плей-офф в чемпионате. Команда не проигрывает несколько матчей и находится в хорошей физической форме. Чтобы достичь своей цели, команде следует продолжать набирать очки, и радовать руководство и болельщиков красивой игрой. В прошлом туре «Беерсхот-Вилрийк» обыграл на выезде «Васланд-Беверен» (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Мукроном» (2:2).

Информация для ставок

«Беерсхот-Вилрийк» не проигрывает уже три матча

«Серкль Брюгге» проиграл пять матчей из последних десяти

«Беерсхот-Вилрийк» одержал победы в четырех выездных матчах подряд в чемпионате

В четырёх из пяти последних матчей между командами был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

«Серкль Брюгге» проиграл два последних матча, команда находится не в лучшем настроении. В матче с «Беерсхот-Вилрийк» будет очень сложно, но мы считаем, что обе команды смогут хотя бы по одному разу поразить ворота соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.