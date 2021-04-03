ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Серкль Брюгге» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (04.04.2021)

вчера, 23:44

32-й тур чемпионата Бельгии предлагает болельщикам интересный поединок, где «Серкль Брюгге» ждет в гости скромный «Беерсхот-Вилрийк». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу 1.98. Поверить в успех «Беерсхот-Вилрийк» предлагают по коэффициенту 3.5. Ничейный результат котируется цифрой 3.85.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.74. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.1.

Форма команд

«Серкль Брюгге» идет на предпоследнем месте и борется за выживание в главном чемпионате Бельгии. Команда пытается набирать очки в последних матчах, однако этого пока недостаточно, чтобы выйти из зоны вылета и закрепиться на местах повыше. В последних двух турах «Серкль Брюгге» проиграл «Генту» (0:1) и уступил «Генку» (0:2).

«Беерсхот-Вилрийк» находится на седьмом месте и продолжает борьбу за плей-офф в чемпионате. Команда не проигрывает несколько матчей и находится в хорошей физической форме. Чтобы достичь своей цели, команде следует продолжать набирать очки, и радовать руководство и болельщиков красивой игрой. В прошлом туре «Беерсхот-Вилрийк» обыграл на выезде «Васланд-Беверен» (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Мукроном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Беерсхот-Вилрийк» не проигрывает уже три матча
  • «Серкль Брюгге» проиграл пять матчей из последних десяти
  • «Беерсхот-Вилрийк» одержал победы в четырех выездных матчах подряд в чемпионате
  • В четырёх из пяти последних матчей между командами был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

«Серкль Брюгге» проиграл два последних матча, команда находится не в лучшем настроении. В матче с «Беерсхот-Вилрийк» будет очень сложно, но мы считаем, что обе команды смогут хотя бы по одному разу поразить ворота соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.74 1.65 2.29
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100