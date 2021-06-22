«Серро Ларго» — «Суд Америка».‎‎ Прогноз на матч чемпионата Уругвая (22.06.2021)

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вчера, 06:09

«Серро Ларго» сыграет против «Суд Америки» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Серро Ларго» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход котируется в 3.1. Коэффициент на победу «Суд Америки» составил 4.2.

Форма команд

«Серро Ларго» набрал 7 баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 1 ничья и 3 поражения. Команда забила 8 голов и пропустила 11 мячей. В последних 3 матчах «Серро Ларго» набрал всего 1 очко.

«Суд Америка» имеет столько же очков, сколько и оппонент — 7. «Америка» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 1 ничья и 3 поражения. Клуб забил 4 мяча и пропустил 9 голов в свои ворота.

Информация для ставок

«Серро Ларго» не может выиграть 3 матча кряду

«Суд Америка» не побеждает четыре матча кряду

«Серро Ларго» пропустил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на голы в обоих таймах по коэффициенту 1.8. Также стоит присмотреться к ставке на то, что «Суд Америка» забьет в этом поединке один мяч, по коэффициенту 2.18.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.35 на победу хозяев в матче Хорватия — Шотландия.