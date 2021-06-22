«Серро Ларго» — «Суд Америка».‎‎ Прогноз на матч чемпионата Уругвая (22.06.2021)

«Серро Ларго» сыграет против «Суд Америки» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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2 : 1
завершен
вчера, 23:15
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Серро Ларго» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход котируется в 3.1. Коэффициент на победу «Суд Америки» составил 4.2.
Форма команд
«Серро Ларго» набрал 7 баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 1 ничья и 3 поражения. Команда забила 8 голов и пропустила 11 мячей. В последних 3 матчах «Серро Ларго» набрал всего 1 очко.
«Суд Америка» имеет столько же очков, сколько и оппонент — 7. «Америка» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 1 ничья и 3 поражения. Клуб забил 4 мяча и пропустил 9 голов в свои ворота.
Информация для ставок
- «Серро Ларго» не может выиграть 3 матча кряду
- «Суд Америка» не побеждает четыре матча кряду
- «Серро Ларго» пропустил десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на голы в обоих таймах по коэффициенту 1.8. Также стоит присмотреться к ставке на то, что «Суд Америка» забьет в этом поединке один мяч, по коэффициенту 2.18.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.35 на победу хозяев в матче Хорватия — Шотландия.