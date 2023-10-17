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Северная Ирландия – Словения. Прогноз матча квалификации на чемпионат Европы 2024 (17.10.2023)

вчера, 11:17
Словения

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.45. Победа сборной Северной Ирландии оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.273.042.51
Лига Ставок 3.20 3.05 2.45

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.53. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии потеряла всякие шансы на выход из группы и оставшиеся матчи для команды станут в разряд товарищеских с повышенной ответственностью. В активе коллектива только шесть баллов и вряд ли ему удастся даже подняться на одну позицию выше. В прошлом туре квалификации Северная Ирландия крупно обыграла Сан-Марино (3:0), а ранее уступила на выезде Казахстану (0:1).

Словения продолжает борьбу за выход на Евро 2024 и на данный момент даже является лидером своей группы. Команда набрала 16 очков и опережает Данию по дополнительным показателям, а еще двух конкурентов превосходит на четыре пункта. В предстоящей встрече гостям нужна победа, чтобы практически обеспечить себе путевку на крупный турнир, о котором страна давно мечтает. В прошлом туре отбора Словения без проблем переиграла на своем поле Финляндию (3:0).

Информация для ставок

  • Словения проиграла один поединок из последних десяти во всех турнирах
  • Сборная Северной Ирландии уступила в пяти из шести последних матчах
  • Северная Ирландия выиграла три из пяти последних матчей у Словении

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи, несмотря на статистику личных встреч. Предполагаем, что мотивированные гости смогут добиться победы, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.95 1.92 1.52 2.63
Лига Ставок 1.93 1.91 1.52 2.55
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