Северная Македония — Казахстан. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

Сборные Северной Македонии и Казахстана проведут товарищеский поединок. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают сборную Северной Македонии явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход оценивается в 3.7. Победа сборной Казахстана представлена коэффициентом 5.2.
Форма команд
Северная Македония после 3 туров отборочного этапа ЧМ-2022 занимает 2-е место в своей группе с 6 очками. Хозяева предстоящего поединка стартовали с поражения от Румынии (2:3), но затем разгромили Лихтенштейн (5:0) и неожиданно обыграли сборную Германии (2:1). 1 июня македонцы сыграли вничью в товарищеском матче со Словений (1:1).
Сборная Казахстана занимает последнее место в своей группе отборочного раунда ЧМ-2022. Казахская команда провела 2 матча, уступив сборной Франции (0:2) и сыграв вничью в гостях с Украиной (1:1).
Информация для ставок
- Сборная Казахстана не может победить восемь матчей кряду
- Сборная Северной Македонии не проигрывает три матча подряд
- Сборная Казахстана пропустила восемь голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.2. Также можно сделать ставку на то, что только Северная Македония забьет гол в этом матче, по коэффициенту 1.19.
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