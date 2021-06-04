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Северная Македония — Казахстан. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

сегодня, 03:08

Сборные Северной Македонии и Казахстана проведут товарищеский поединок. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.69 3.65 5.40
Фонбет 1.70 3.70 5.20
Мелбет 1.69 3.62 5.10
1XBET 1.69 3.62 5.10
BetBoom 1.64 3.45 5.60

Ставки букмекеров

Букмекеры считают сборную Северной Македонии явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход оценивается в 3.7. Победа сборной Казахстана представлена коэффициентом 5.2.

Форма команд

Северная Македония после 3 туров отборочного этапа ЧМ-2022 занимает 2-е место в своей группе с 6 очками. Хозяева предстоящего поединка стартовали с поражения от Румынии (2:3), но затем разгромили Лихтенштейн (5:0) и неожиданно обыграли сборную Германии (2:1). 1 июня македонцы сыграли вничью в товарищеском матче со Словений (1:1).

Сборная Казахстана занимает последнее место в своей группе отборочного раунда ЧМ-2022. Казахская команда провела 2 матча, уступив сборной Франции (0:2) и сыграв вничью в гостях с Украиной (1:1).

Информация для ставок

  • Сборная Казахстана не может победить восемь матчей кряду
  • Сборная Северной Македонии не проигрывает три матча подряд
  • Сборная Казахстана пропустила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.2. Также можно сделать ставку на то, что только Северная Македония забьет гол в этом матче, по коэффициенту 1.19.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Венгрия — Кипр.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.20 1.65 1.65 2.21
Мелбет 1.69 2.22
1XBET 1.69 2.22
BetBoom 2.16 1.63 1.61 2.20 1.30 3.25
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shlomo
shlomo
сегодня в 06:43
Возможен ничейный результат
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