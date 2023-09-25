«Севилья» — «Альмерия». Прогноз на матч Ла Лиги (26.09.2023)

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вчера, 10:47

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Поставить на «Альмерию» можно по 5.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.17.

Форма команд

«Севилья» неудачно начала чемпионат, как и в прошлом сезоне, что наводит руководство и болельщиков на неприятные мысли. На данный момент команда занимает лишь 17 место с 4 баллами и очень нуждается в победе над последней командой турнирной таблицы, чтобы улучшить свое положение. В матче Лиги Чемпионов «Севилья» поделила очки с «Лансом» (1:1), а в Ла Лиге не смогла переиграть «Осасуну» (0:0).

«Альмерия» также не может похвалиться результатами в чемпионате Испании, ведь на таком раннем отрезке команда уже занимает последнее место. В активе клуба только два очка, и он еще не побеждал в новом сезона. В выездной встрече с мотивированной «Севильей» гостям также будет сложно рассчитывать на набранные баллы. Два последних матча «Альмерии» завершились ничьей с «Валенсией» (2:2) и поражением от «Вильярреала» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Севильи» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Альмерия» не может победить уже шесть поединков подряд

«Севилья» выиграла у «Альмерии» четыре из пяти последних встреч при одном поражении

Прогноз

«Севилья» является большим фаворитом, несмотря на свою физическую форму и в данной ситуации, мы предполагаем, что команда добьется успеха. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.