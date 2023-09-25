Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Севилья» — «Альмерия». Прогноз на матч Ла Лиги (26.09.2023)

вчера, 10:47
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Поставить на «Альмерию» можно по 5.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.165.62
Лига Ставок 1.65 4.20 5.20
Pari 1.63 4.15 5.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.17.

Форма команд

«Севилья» неудачно начала чемпионат, как и в прошлом сезоне, что наводит руководство и болельщиков на неприятные мысли. На данный момент команда занимает лишь 17 место с 4 баллами и очень нуждается в победе над последней командой турнирной таблицы, чтобы улучшить свое положение. В матче Лиги Чемпионов «Севилья» поделила очки с «Лансом» (1:1), а в Ла Лиге не смогла переиграть «Осасуну» (0:0).

«Альмерия» также не может похвалиться результатами в чемпионате Испании, ведь на таком раннем отрезке команда уже занимает последнее место. В активе клуба только два очка, и он еще не побеждал в новом сезона. В выездной встрече с мотивированной «Севильей» гостям также будет сложно рассчитывать на набранные баллы. Два последних матча «Альмерии» завершились ничьей с «Валенсией» (2:2) и поражением от «Вильярреала» (1:2).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Севильи» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Альмерия» не может победить уже шесть поединков подряд
  • «Севилья» выиграла у «Альмерии» четыре из пяти последних встреч при одном поражении

Прогноз

«Севилья» является большим фаворитом, несмотря на свою физическую форму и в данной ситуации, мы предполагаем, что команда добьется успеха. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.32 1.35 2.14 1.76 1.68 2.26
Лига Ставок 2.17 1.71 1.71 2.17
Pari 2.12 1.75
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:53
.А вот три последних визита в Севилью Альмерия проигрывала. И сейчас она ни даёт особых поводов предполагать, что сумеет увезти со стадиона Рамон Санчес Писхуан хотя бы одно очко. Севилья постепенно приходит в себя. Оппонента и по уровню игры и по квалификации состава значительно превосходит. Опять-таки довольно успешно играет против этого оппонента не только у себя дома, а вообще в целом. В 11 из 13 последних свиданий побеждали "нервионцы". Скорее всего выиграют они и в этот раз у последней команды в таблице.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 