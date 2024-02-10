«Севилья» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.02.2024)

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сегодня, 08:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Атлетико» составляет 2.07. Поставить на «Севилью» можно по 3.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Севилья» пытается добывать очки, но получается это далеко не всегда. Весь сезон клуб проводит очень скомкано и вынужден бороться за выживание, а сейчас занимает лишь 15 место с 20 баллами и отстает на четыре пункта. В домашней игре с «Атлетико» у хозяев будет немного шансов, поэтому хозяевам придется продемонстрировать высокую реализацию, чтобы добиться результата. В прошлом туре «Севилья» смогла одолеть на выезде «Райо Вальекано» (2:1).

«Атлетико» на днях покинул кубок Испании, уступив в полуфинале «Атлетику» Бильбао, но у команды нет времени, чтобы долго переживать эту неудачу. Коллектив идет на четвертом месте с 48 баллами и отстает на два пункта от «Барселоны». В случае победы гости как минимум не отстанут от «гранатово-синих», а возможно и вернут себе третье место в таблице. Два последних матча «матрасников» в Ла Лиге завершились ничьей с «Реалом» (1:1) и победой над «Райо Вальекано» (2:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико» уступил в трех из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» проиграла четыре из пяти последних матчей «Атлетико»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет непростым, и мы предполагаем, что команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.