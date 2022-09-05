«Севилья» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (06.09.2022)

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сегодня, 09:28

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.38. Ничейный результат котируется по 4.9, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

В «Севилье» произошло очень много изменений в составе и на данный момент очень сложно представить как команда будет выглядеть на длительной дистанции. В чемпионате коллектив полностью провалил старт, набрав одно очков в четырех турах. Предстоящий матч с «Манчестер Сити» вряд ли сулит что-то хорошее для хозяев, однако побороться за очки определенно стоит. Два последних матча «Севильи» завершились поражениями от «Барселоны» (0:3) и «Альмерии» (1:2).

«Манчестер Сити» неплохо усилился в трансферное окно, а Холланд уже забил много мячей, что делает эту команду еще опаснее. Тем не менее, команда теряет очки в чемпионате и на данный момент после шести туров занимает второе место с 14 баллами и отстает от лидера всего на один пункт. В последнем матче «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), а ранее разгромил на своем поле «Ноттингем Форест» (6:0).

Информация для ставок

«Севилья» не может выиграть уже четыре последних матча в чемпионате Испании

«Манчестер Сити» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл два последних матча у «Севильи»

Оба матча между командами завершились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Очень интересный поединок ждет всех поклонников европейского футбола. «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом, но обязан исключить недооценку соперника, чтобы добиться результата. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.