«Севилья» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

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сегодня, 15:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.18. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.93. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Севилья» поправила свое положение в Ла Лиге, что помогло болельщика выдохнуть с облегчением. Сейчас команда занимает уже 12 место с 24 баллами и может уделить внимание Лиге Европы, в которой она себя чувствует «как рыба в воде» и выигрывала ее много раз. В домашней встрече с ПСВ от хозяев будут ждать исключительно победы. Два последних матча «Севильи» завершились победой над «Мальоркой» (2:0) и крупным поражением от «Барселоны» (0:3).

ПСВ идет практически без поражений за последние месяцы надеется преуспеть во всех турнирах, в которых принимает участие. Клуб из Нидерландов занимает в своем чемпионате четвертое место с 42 баллами и отстает на четыре пункта от лидера «Фейеноорда». Два последних матча ПСВ завершились разгромом «Гронингена» (6:0) и победой над «Эмменом» в кубке Нидерландов (3:1).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

ПСВ не может выиграть на выезде уже три поединка подряд

не может выиграть на выезде уже три поединка подряд Испанский клуб выиграл пять последних встреч на своем поле

Пять из восьми последних матчей ПСВ завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Севилья» имеет хороший шанс через Лигу Европы побороться за место в Лиге Чемпионов в случае победы в турнире. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18.