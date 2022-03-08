Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Севилья» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

сегодня, 13:55
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Поставить на «Вест Хэм» можно по 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.144.09
Фонбет 2.07 3.15 4.00
BetBoom 2.13 3.20 4.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Форма команд

«Вест Хэм» очень уверенно провел групповой этап Лиги Европы, однако получил одного из самых сложных соперник на этой стадии. Коллектив показывает интересный футбол и в чемпионате Англии, где занимает шестое место с 45 набранными очками. Главной задачей молотобойцев является достойное выступление в выездном матче, чтобы перевести судьбу противостояния в Лондон. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражениями от «Ливерпуля» в чемпионате (0:1) и от «Саутгемптона» в кубке ФА (1:3).

«Севилья» не смогла выйти из группы Лиги Чемпионов, хотя имела неплохие шансы. Тем не менее, коллектив попал в привычный для себя турнир, который он выигрывал несколько раз за последние 20 лет. Кроме того, клуб борется за чемпионство в Испании и занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками, отставая от мадридского «Реала» уже на восемь баллов. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» не сумела обыграть «Алавес», а ранее одолела в дерби «Бетис» (2:1).

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Вест Хэм» забивал в восьми из десяти последних встреч во всех турнирах
  • «Севилья» выиграла семь из десяти домашних поединков, а три завершила вничью
  • Шесть из восьми выездных поединков лондонского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» будет играть первым номером, и стараться оказывать сильное давление на соперника. Тем не менее, предполагаем, что игра будет открытой, и болельщики увидят большое количество мячей. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Фонбет. Всех зрителей ждет интересный и упорный поединок двух неуступчивых клубов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.65 2.20
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:34
Известная испанская Севилья, надо отметить, не без труда сумела протиснуться в 1.8 финала Лиги Европы УЕФА, пройдя по сумме 2-х встреч в прошлом раунде хорватское Динамо Загреб с итогами 3:1 и 0:1. Как мы видим, пропустив по голу в обоих поединках. Ну а здесь "рохи-бланкос" предстоит сразиться с еще более неприятным противником, представляющим собой верхнюю часть таблицы Английской Премьер Лиги. Так что можно и тут опасаться за сохранность ворот хозяев, изнывающих нынче под серьезными нагрузками у себя в Примере в гонке за пьедесталом.... Что касается Вест Хэма Юнайтед, то он давненько не появлялся на столь существенных еврокубковых стадиях, который легко и непринужденно выиграл свою лигоевропейскую группу в пестрой компании того же Динамо Загреб, австрийского Рапида и бельгийского Генка. Забив этим именам в общей сложности аж 11 мячей в 6-ти поединках. Вряд ли и в данном матче не избалованные международными плей-офф "молотобойцы" станут отбывать номер, привлеченные попробовать собственные силы на фоне испанского заслуженного гранда!... Так что у крепыша АПЛ будут тут возможности в очередной раз наказать расхлябанную севильскую оборону в еврокубках. На что я и предлагаю поставить за нормальный коэффициент!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:56
Севилья победит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 