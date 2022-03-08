«Севилья» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

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сегодня, 13:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Поставить на «Вест Хэм» можно по 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Форма команд

«Вест Хэм» очень уверенно провел групповой этап Лиги Европы, однако получил одного из самых сложных соперник на этой стадии. Коллектив показывает интересный футбол и в чемпионате Англии, где занимает шестое место с 45 набранными очками. Главной задачей молотобойцев является достойное выступление в выездном матче, чтобы перевести судьбу противостояния в Лондон. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражениями от «Ливерпуля» в чемпионате (0:1) и от «Саутгемптона» в кубке ФА (1:3).

«Севилья» не смогла выйти из группы Лиги Чемпионов, хотя имела неплохие шансы. Тем не менее, коллектив попал в привычный для себя турнир, который он выигрывал несколько раз за последние 20 лет. Кроме того, клуб борется за чемпионство в Испании и занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками, отставая от мадридского «Реала» уже на восемь баллов. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» не сумела обыграть «Алавес», а ранее одолела в дерби «Бетис» (2:1).

Информация для ставок

«Севилья» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Вест Хэм» забивал в восьми из десяти последних встреч во всех турнирах

«Севилья» выиграла семь из десяти домашних поединков, а три завершила вничью

Шесть из восьми выездных поединков лондонского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз