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«Шальке» — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (15.05.2021)

сегодня, 07:31

В 33-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Шальке». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.687.011.22
Лига Ставок 12.00 7.20 1.22
Мелбет 12.00 7.00 1.26
BetBoom 13.02 7.01 1.23

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Айнтрахт» очевидным фаворитом этого матча. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.23. Поставить на «Шальке» можно по коэффициенту 12.00, а ничейный исход оценивается в 7.1.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.88 на ТБ 3.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.98. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.76.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф ввиду неудовлетворительных результатов последних матчей потерял четвертое место в таблице и пропустил вперед «Боруссию» Д. Франкфуртская команда находится не в лучшей форме, но должна постараться настроиться на оставшиеся два тура, чтобы иметь шанс вернуться в топ-4. В последнем матче «Айнтрахт» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), а до этого уступил на выезде «Байеру» (1:3).

«Шальке» занимает последнее место в таблице Бундеслиги и продолжает увеличивать число поражений в этом сезоне. Команда давно потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе Германии и просто доигрывает сезон. В прошлом туре «Шальке» проиграл «Герте» (1:2), а немного ранее уступил «Хоффенхайму» (2:4).

Информация для ставок

  • «Шальке» выиграл 1 матч из последних 10, «Айнтрахт» одержал 4 победы в 10 поединках
  • «Айнтрахт» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Шальке»
  • Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • В 8 из 10 последних матчей «Айнтрахта» на выезде сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Айнтрахт» без проблем одержит важную для себя победу. Сделать ставку на триумф гостей с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.32
Лига Ставок 2.40 1.58
Мелбет 2.99 1.37
BetBoom 5.95 1.15 3.06 1.40 2.44 1.59
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