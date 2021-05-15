«Шальке» — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (15.05.2021)

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сегодня, 07:31

В 33-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Шальке». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Айнтрахт» очевидным фаворитом этого матча. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.23. Поставить на «Шальке» можно по коэффициенту 12.00, а ничейный исход оценивается в 7.1.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.88 на ТБ 3.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.98. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.76.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф ввиду неудовлетворительных результатов последних матчей потерял четвертое место в таблице и пропустил вперед «Боруссию» Д. Франкфуртская команда находится не в лучшей форме, но должна постараться настроиться на оставшиеся два тура, чтобы иметь шанс вернуться в топ-4. В последнем матче «Айнтрахт» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), а до этого уступил на выезде «Байеру» (1:3).

«Шальке» занимает последнее место в таблице Бундеслиги и продолжает увеличивать число поражений в этом сезоне. Команда давно потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе Германии и просто доигрывает сезон. В прошлом туре «Шальке» проиграл «Герте» (1:2), а немного ранее уступил «Хоффенхайму» (2:4).

Информация для ставок

«Шальке» выиграл 1 матч из последних 10, «Айнтрахт» одержал 4 победы в 10 поединках

«Айнтрахт» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Шальке»

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

В 8 из 10 последних матчей «Айнтрахта» на выезде сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Айнтрахт» без проблем одержит важную для себя победу. Сделать ставку на триумф гостей с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63.