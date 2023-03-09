«Шальке-04» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (11.03.2023)

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сегодня, 14:23

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать за 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Шальке-04» в последний месяц заметно улучшил свои результаты и догнал своих прямых конкурентов по зоне вылета. Команда занимает 17 место с 19 баллами и уступает двум конкурентам только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. В «рурском» дерби болельщиков больше интересует результат матча, независимо от положения в турнирной таблице, поэтому команды не будут себя жалеть. Два последних матча «Шальке-04» завершились победами над «Бохумом» (2:0) и «Штутгартом» (2:1).

«Боруссия» Д не смогла пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов и теперь будет вкладывать все силы в борьбе за чемпионство, которого у «шмелей» не было уже больше 10 лет. Сейчас подопечные Терзича уступают только по дополнительным характеристикам «Баварии» и готовятся к принципиальному поединку с «Шальке-04». В прошлом матче «Боруссия» Д уступила в Лиге Чемпионов «Челси» (0:2), а ранее обыграла на своем поле «РБ Лейпциг» в чемпионате (2:1).

Информация для ставок

«Шальке-04» не проигрывает уже шесть матчей подряд

«Боруссия» Д выиграла восемь из десяти последних матчей на выезде

«Шальке-04» уступил в четырех последних матчах «Боруссии» Д

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит гораздо сильнее своего оппонента и даже несмотря на то, что игра пройдет для клуба на выезде, должен уверенно обыгрывать принципиального соперника. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.