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«Шальке-04» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (11.03.2023)

сегодня, 14:23
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать за 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.654.271.72
Лига Ставок 4.50 4.10 1.74

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Шальке-04» в последний месяц заметно улучшил свои результаты и догнал своих прямых конкурентов по зоне вылета. Команда занимает 17 место с 19 баллами и уступает двум конкурентам только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. В «рурском» дерби болельщиков больше интересует результат матча, независимо от положения в турнирной таблице, поэтому команды не будут себя жалеть. Два последних матча «Шальке-04» завершились победами над «Бохумом» (2:0) и «Штутгартом» (2:1).

«Боруссия» Д не смогла пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов и теперь будет вкладывать все силы в борьбе за чемпионство, которого у «шмелей» не было уже больше 10 лет. Сейчас подопечные Терзича уступают только по дополнительным характеристикам «Баварии» и готовятся к принципиальному поединку с «Шальке-04». В прошлом матче «Боруссия» Д уступила в Лиге Чемпионов «Челси» (0:2), а ранее обыграла на своем поле «РБ Лейпциг» в чемпионате (2:1).

Информация для ставок

  • «Шальке-04» не проигрывает уже шесть матчей подряд
  • «Боруссия» Д выиграла восемь из десяти последних матчей на выезде
  • «Шальке-04» уступил в четырех последних матчах «Боруссии» Д
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит гораздо сильнее своего оппонента и даже несмотря на то, что игра пройдет для клуба на выезде, должен уверенно обыгрывать принципиального соперника. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.57 1.32 2.23 1.71 1.76 2.15
Лига Ставок 2.25 1.63 1.78 2.01
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:22
Шальке давно не проигрывал и долго играл на 0, сегодня пришло время "влететь" с крупным счётом!
Гость
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