«Шапекоэнсе» — «Фламенго». Прогноз на матч бразильской Серии А (09.11.2021)

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08 ноября 2021, 23:50

«Шапекоэнсе» примет «Фламенго» в рамках 30-го тура Серии А Бразилии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Фламенго». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа хозяев поля в 8.50.

Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Шапекоэнсе» расположился на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 баллов. Команда выиграла в одном матче, 11 раз играла вничью и проиграла в 18 поединков. Всего в этом сезоне у бразильского коллектива 24 забитых и 50 пропущенных мячей. В последних поединках «Шапекоэнсе» сыграл вничью с «Куябой», а также уступил «Коринтиансу» и «Баие».

«Фламенго» в этом сезоне находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 53 пункта. Команда выиграла 16 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У «Фламенго» 52 забитых и 26 пропущенных. В последних матчах этот бразильский коллектив выиграл у «Атлетико Гойаниенсе», а также сыграл вничью с «Атлетико Паранаэнсе» и победил «Атлетико Минейро».

Информация для ставок

«Фламенго» не проигрывает три поединка кряду

«Шапекоэнсе» не побеждает вот уже десять поединков кряду

У «Фламенго» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют и не будет ничейного исхода» по коэффициенту 2.90. Эти команды много забивают в нынешнем сезоне, в то, что здесь будет ничья, верится с трудом, так как «Шапекоэнсе» находится на последнем месте и «Фламенго» является фаворитом поединка.