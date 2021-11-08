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«Шапекоэнсе» — «Фламенго». Прогноз на матч бразильской Серии А (09.11.2021)

08 ноября 2021, 23:50

«Шапекоэнсе» примет «Фламенго» в рамках 30-го тура Серии А Бразилии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Бразилия. Серия А 2021
Шапекоэнсе
Фламенго
2 : 2
завершен
09 ноября 2021, 02:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.205.071.37
Мелбет 8.90 5.15 1.32
1XBET 10.50 5.25 1.32
BetBoom 8.49 4.84 1.37

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Фламенго». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа хозяев поля в 8.50.

Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Шапекоэнсе» расположился на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 баллов. Команда выиграла в одном матче, 11 раз играла вничью и проиграла в 18 поединков. Всего в этом сезоне у бразильского коллектива 24 забитых и 50 пропущенных мячей. В последних поединках «Шапекоэнсе» сыграл вничью с «Куябой», а также уступил «Коринтиансу» и «Баие».

«Фламенго» в этом сезоне находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 53 пункта. Команда выиграла 16 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У «Фламенго» 52 забитых и 26 пропущенных. В последних матчах этот бразильский коллектив выиграл у «Атлетико Гойаниенсе», а также сыграл вничью с «Атлетико Паранаэнсе» и победил «Атлетико Минейро».

Информация для ставок

  • «Фламенго» не проигрывает три поединка кряду
  • «Шапекоэнсе» не побеждает вот уже десять поединков кряду
  • У «Фламенго» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют и не будет ничейного исхода» по коэффициенту 2.90. Эти команды много забивают в нынешнем сезоне, в то, что здесь будет ничья, верится с трудом, так как «Шапекоэнсе» находится на последнем месте и «Фламенго» является фаворитом поединка.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.40 2.03 1.85 1.59 2.45
Мелбет 2.18 1.75
1XBET 2.15 1.77
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Gahi
Gahi
09 ноября в 00:12
Победа команды Фламенго в этом матче. Удачи
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