«Шарлеруа» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.02.2022)

1645099839

вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Юнион Сент-Жиллуаз». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Успех «Шарлеруа» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» доказал всем скептикам, что серьезно претендует на чемпионство в Бельгии, однако в последнем матча команда не смогла набрать очков и немного подпустила к себе оппонентов. Клуб набрал 60 очков и на семь пунктов опережает «Антверпен» и на девять «Брюгге». В предстоящем поединке коллективу очень важно набрать очки, чтобы не упустить нити лидерства в турнирной таблице. В прошлом туре «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил на своем поле «Сент-Трюйдену» (0:1), а ранее обыграл на выезде «Антверпен» (2:0).

«Шарлеруа» только в прошлом сезоне прервал свою серию без поражений и не смог набрать очков в матче с «Брюгге» (0:2). Коллектив сохраняет за собой шестое место с 43 баллами, и позиция команды будет зависеть от следующих поединков, ведь плотность команд в таблице довольно высокая. В двух встречах до поражения от чемпиона Бельгии «Шарлеруа» обыграл «Серен Юнайтед» (2:0) и «Сент-Трюйден» (1:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл восемь из десяти выездных поединок за последнее время

Пять из шести матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» закончились исходом «обе забьют — нет»

В матче первого круга между командами сильнее оказался «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:0)

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Предлагаем поверить в лидера чемпионата Бельгии и сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92.