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«Шарлеруа» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.02.2022)

вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Юнион Сент-Жиллуаз». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Успех «Шарлеруа» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.693.771.96

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» доказал всем скептикам, что серьезно претендует на чемпионство в Бельгии, однако в последнем матча команда не смогла набрать очков и немного подпустила к себе оппонентов. Клуб набрал 60 очков и на семь пунктов опережает «Антверпен» и на девять «Брюгге». В предстоящем поединке коллективу очень важно набрать очки, чтобы не упустить нити лидерства в турнирной таблице. В прошлом туре «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил на своем поле «Сент-Трюйдену» (0:1), а ранее обыграл на выезде «Антверпен» (2:0).

«Шарлеруа» только в прошлом сезоне прервал свою серию без поражений и не смог набрать очков в матче с «Брюгге» (0:2). Коллектив сохраняет за собой шестое место с 43 баллами, и позиция команды будет зависеть от следующих поединков, ведь плотность команд в таблице довольно высокая. В двух встречах до поражения от чемпиона Бельгии «Шарлеруа» обыграл «Серен Юнайтед» (2:0) и «Сент-Трюйден» (1:0).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл восемь из десяти выездных поединок за последнее время
  • Пять из шести матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • В матче первого круга между командами сильнее оказался «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:0)

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Предлагаем поверить в лидера чемпионата Бельгии и сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.75 1.67 2.24
Все комментарии
9rsgzrsy6nk8
9rsgzrsy6nk8
вчера в 15:17
Футбольный клуб «Юнион Сент-Жиллуаз» одержит победу.
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