«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (06.12.2023)

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сегодня, 18:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.22. Поставить на «Шеффилд Юнайтед» можно по 13, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» только в этом сезоне вернулся в АПЛ и пока дела у команды откровенно не клеятся. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице и набрал всего пять очков, пропустив при этом 39 мячей, что является худшим результатом. Даже на своем стадионе против «Ливерпуля» шансов у хозяев очень мало. Два последних матча «Шеффилд Юнайтед» завершились поражениями от «Бернли» (0:5) и «Борнмута» (1:3).

«Ливерпуль» вышел на второе место в АПЛ , воспользовавшись осечкой «Манчестер Сити» и намерен побороться с конкурентами за чемпионство. Сейчас в активе клуба 31 балл и гости будут играть исключительно на уверенную победу против последней команды АПЛ . В прошлом матче чемпионата Англии «Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма» (4:3), а в Лиге Европы разгромил ЛАСК (4:0).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» проиграл восемь из десяти матчей на своем стадионе за последнее время

«Ливерпуль» выиграл только один матч на выезде из пяти последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл пять последних матчей с «Шеффилд Юнайтед»

Прогноз

Предполагаем, что «Ливерпуль» не будет тратить много сил в этом поединке и постарается добыть победу на классе. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.