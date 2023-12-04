«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (06.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.22. Поставить на «Шеффилд Юнайтед» можно по 13, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.
|
- : -
06 декабря 2023, 22:30
среда
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Шеффилд Юнайтед» только в этом сезоне вернулся в АПЛ и пока дела у команды откровенно не клеятся. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице и набрал всего пять очков, пропустив при этом 39 мячей, что является худшим результатом. Даже на своем стадионе против «Ливерпуля» шансов у хозяев очень мало. Два последних матча «Шеффилд Юнайтед» завершились поражениями от «Бернли» (0:5) и «Борнмута» (1:3).
«Ливерпуль» вышел на второе место в АПЛ, воспользовавшись осечкой «Манчестер Сити» и намерен побороться с конкурентами за чемпионство. Сейчас в активе клуба 31 балл и гости будут играть исключительно на уверенную победу против последней команды АПЛ. В прошлом матче чемпионата Англии «Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма» (4:3), а в Лиге Европы разгромил ЛАСК (4:0).
Информация для ставок
- «Шеффилд Юнайтед» проиграл восемь из десяти матчей на своем стадионе за последнее время
- «Ливерпуль» выиграл только один матч на выезде из пяти последних
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ливерпуль» выиграл пять последних матчей с «Шеффилд Юнайтед»
Прогноз
Предполагаем, что «Ливерпуль» не будет тратить много сил в этом поединке и постарается добыть победу на классе. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.