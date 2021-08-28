«Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2021)

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сегодня, 10:58

В третьем туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Фрайбург». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.23. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.76. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.14. Ставка на «обе забьют» идет по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Фрайбург» является неудобным соперником абсолютно для всех команд Бундеслиги, он способен забрать очки даже у лидеров чемпионата. В двух первых турах команда набрала четыре очка, что можно считать хорошим результатом. В лазарете команды только два игрока, поэтому клуб выйдет на поле боевым составом. В прошлом туре Бундеслиги «Фрайбург» обыграл на своем поле «Боруссию» Д (2:1), а ранее разошелся миром с «Арминией» (0:0).

«Штутгарт» после разгрома в первом туре крупно проиграл в следующем, а поэтому судить о готовности коллектива к этому сезону довольно сложно. Команда много забивает и пропускает, поэтому в предстоящем матче также можно ожидать большое количество забитых мячей. В прошлом матче «Штутгарт» проиграл «Лейпцигу» (0:4), а немного ранее разгромил «Гройтер Фюрт» (5:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» и «Фрайбург» проиграли по два матча из последних десяти встреч (включая товарищеские матчи)

«Фрайбург» выиграл только три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Штутгарт» выиграл шесть матчей из десяти последних против «Фрайбургом»

Прогноз

Обе команды находятся на примерно одинаковом уровне, поэтому предполагаем, что матч будет богатым на голевые моменты. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.76.

Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в другом матче чемпионата Германии.