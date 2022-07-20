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«Кальмар» — «Эльфсборг» прогноз на матч Аллсвенскан (24.07.2022)

20 июля 2022, 14:37
Кальмар - Эльфсборг

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделяют фаворита в поединке, ставки на победу обеих команд идут по одной цене – 2.65, а ничья в игре продается за 3.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.653.572.70
Мелбет 2.55 3.44 2.72
1XBET 2.55 3.44 2.72
BetBoom 2.58 3.35 2.70

Аналитики затрудняются какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.88, а ТМ (2.5) по 1.92.

Форма команд

«Кальмар» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке в таблице, набрав к этому моменту 21 очко. По ходу турнира команда шесть раз одержала победы, расписала три «мировые» и пять раз уступила. В прошедших пяти турах три встречи сыграно, одна выиграна, а крайняя проиграна «АИК» (1:0).

«Эльфсборг» на данный момент располагается на девятом месте, имея в активе 20 очков. В текущем розыгрыше команда пять раз обыгрывала соперников, расписала пять «мировых» и четырежды уступила. В последних пяти турах добыто три ничьи, а по одной встрече выиграно и проиграно. В крайнем поединке очки отданы «Хаммарбю» (3:0).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Эльфсборг» завершились с более 1.5 голами
  • «Кальмар» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • «Эльфсборг» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.92 1.97 1.50 2.74
Мелбет 1.92 1.97
1XBET 1.92 1.97
BetBoom 2.75 1.45 1.88 1.92 1.51 2.55
Все комментарии
ts9jwfembvx8
ts9jwfembvx8
20 июля в 15:58
Фаворит матча Кальмар
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