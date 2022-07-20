«Кальмар» — «Эльфсборг» прогноз на матч Аллсвенскан (24.07.2022)

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20 июля 2022, 14:37

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделяют фаворита в поединке, ставки на победу обеих команд идут по одной цене – 2.65, а ничья в игре продается за 3.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики затрудняются какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.88, а ТМ (2.5) по 1.92.

Форма команд

«Кальмар» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке в таблице, набрав к этому моменту 21 очко. По ходу турнира команда шесть раз одержала победы, расписала три «мировые» и пять раз уступила. В прошедших пяти турах три встречи сыграно, одна выиграна, а крайняя проиграна « АИК » (1:0).

«Эльфсборг» на данный момент располагается на девятом месте, имея в активе 20 очков. В текущем розыгрыше команда пять раз обыгрывала соперников, расписала пять «мировых» и четырежды уступила. В последних пяти турах добыто три ничьи, а по одной встрече выиграно и проиграно. В крайнем поединке очки отданы «Хаммарбю» (3:0).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Эльфсборг» завершились с более 1.5 голами

«Кальмар» не проиграл в 10 из 15 последних матчах

«Эльфсборг» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.