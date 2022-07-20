Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболШвеция. Аллсвенскан 2022

«Мальме» — «Сириус». Прогноз на матч Аллсвенскан (23.07.2022)

20 июля 2022, 14:15
Мальме - Сириус

Ставки букмекеров

«Мальме» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.31, ничья в игре котируется по 5.70, а победа «Сириус» по 9.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.588.48
Мелбет 1.34 5.35 8.40
1XBET 1.34 5.35 8.40
BetBoom 1.36 5.30 8.40

Аналитики ожидают, что в матче будет забито достаточное количество голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.58, а ТМ (2.5) за 2.39.

Форма команд

«Мальме» по состоянию на сегодня занимает пятую позицию, набрав 27 очков. По ходу турнира команда в восьми матчах одержала победы, три поединка сыграла вничью и в четырех проиграла. В предшествующих пяти турах четыре встречи выиграно, а в одной допущено поражение. В крайнем противостоянии очки отобраны у «Норрчепинг» (0:2).

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на восьмой строчке таблицы, имея в активе 21 очко. По ходу турнира клуб праздновал шесть побед, довольствовался тремя «мировыми» и в пяти случаях терпел поражение. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Дагерфорс» (2:0).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Сириус» завершились с менее 3.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчах в Аллсвенскан «Мальме» не сыграл вничью
  • «Мальме» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Мальме» с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.59 1.93 1.95
Мелбет 2.36 1.56
1XBET 2.36 1.56
BetBoom 4.10 1.23 2.43 1.56 1.88 1.92
Все комментарии
n7es7n7brr39
n7es7n7brr39
20 июля в 18:01
Победу одержит «Мальме»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 