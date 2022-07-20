«Мальме» — «Сириус». Прогноз на матч Аллсвенскан (23.07.2022)

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20 июля 2022, 14:15

Ставки букмекеров

«Мальме» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.31, ничья в игре котируется по 5.70, а победа «Сириус» по 9.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что в матче будет забито достаточное количество голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.58, а ТМ (2.5) за 2.39.

Форма команд

«Мальме» по состоянию на сегодня занимает пятую позицию, набрав 27 очков. По ходу турнира команда в восьми матчах одержала победы, три поединка сыграла вничью и в четырех проиграла. В предшествующих пяти турах четыре встречи выиграно, а в одной допущено поражение. В крайнем противостоянии очки отобраны у «Норрчепинг» (0:2).

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на восьмой строчке таблицы, имея в активе 21 очко. По ходу турнира клуб праздновал шесть побед, довольствовался тремя «мировыми» и в пяти случаях терпел поражение. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Дагерфорс» (2:0).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Сириус» завершились с менее 3.5 голами

В 12 из 15 последних матчах в Аллсвенскан «Мальме» не сыграл вничью

«Мальме» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Мальме» с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.