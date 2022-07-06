«Мальме» — «Варберг». Прогноз на матч Аллсвенскан (09.07.2022)

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06 июля 2022, 16:48

Ставки букмекеров

«Мальме», с большим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.29, ничья в игре котируется по 5.30, а победа «Варберг» по 11.50 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.73, а ТМ (2.5) за 2.11.

Форма команд

«Мальме» по состоянию на сегодня занимает пятую позицию, набрав 21 очко. По ходу турнира команда в шести матчах одержала победы, три поединка сыграла вничью и в четырех проиграла. В предшествующих пяти турах две встречи выиграно, а в трех допущено поражение. В крайнем противостоянии очки отданы «Сундсвалль» (2:1).

«Варберг» по состоянию на сегодня располагается на 12 строчке, с набранными 14 очками. В текущей кампании клуб добился четырех побед, расписал две «мировые» и шесть раз уступил. В прошедших пяти турах две встречи проиграно, один матч сыгран вничью и еще два выиграно, в том числе крайний у «Вернамо» (3:0).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Варберг» завершились с более 1.5 голами

«Мальме» в 11 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов

В пяти последних очных встречах забили обе команды

Три из пяти последних очных встреч завершились вничью

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Мальме» с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.