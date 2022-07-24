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«Варберг» — «Хаммарбю». Прогноз на матч Аллсвенскан (25.07.2022)

вчера, 13:39
Варберг - Хаммарбю

Ставки букмекеров

«Хаммарбю» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.47, ничья в игре оценивается в 4.30, а победа «Варберг» в 7.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.224.421.50
Мелбет 6.35 4.40 1.50
1XBET 6.65 4.44 1.48
BetBoom 6.70 4.40 1.49

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.76, а ТМ (2.5) за 2.07.

Форма команд

«Варберг» по состоянию на сегодня располагается на 12 строчке, с набранными 15 очками. В текущей кампании клуб добился четырех побед, расписал три «мировые» и семь раз уступил. В прошедших пяти турах три встречи проиграно, один матч сыгран вничью и выигран. В крайнем противостоянии очки поделены с «Хельсингборг» (0:0).

«Хаммарбю» на сегодня занимает пятое место чемпионата, имея в активе 27 очков. В текущем сезоне клуб восемь матчей выиграл, в трех расписал «мировую» и в трех уступил. В последних пяти турах одержано две победы и ничья, а две встречи проиграно. В крайнем противостоянии обыгран «Эльфсборг» (3:0).

Информация для ставок

  • «Хаммарбю» выиграл в девяти из 15 последних матчах в Аллсвенскан
  • В 10 из 15 последних матчах «Варберг» не было голов или забила только одна команда
  • «Хаммарбю» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору «Хаммарбю» (-1) с коэффициентом 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.81 1.63 2.39
Мелбет 2.06 1.83
1XBET 2.08 1.81
BetBoom 3.25 1.34 2.09 1.74 1.60 2.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:21
Победа команды гостей или ничья в этом матче.
anh8dh6tw7mm
anh8dh6tw7mm
вчера в 15:45
Победу одержит «Хаммарбю»
Гость
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