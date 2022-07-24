«Варберг» — «Хаммарбю». Прогноз на матч Аллсвенскан (25.07.2022)

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вчера, 13:39

Ставки букмекеров

«Хаммарбю» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.47, ничья в игре оценивается в 4.30, а победа «Варберг» в 7.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.76, а ТМ (2.5) за 2.07.

Форма команд

«Варберг» по состоянию на сегодня располагается на 12 строчке, с набранными 15 очками. В текущей кампании клуб добился четырех побед, расписал три «мировые» и семь раз уступил. В прошедших пяти турах три встречи проиграно, один матч сыгран вничью и выигран. В крайнем противостоянии очки поделены с «Хельсингборг» (0:0).

«Хаммарбю» на сегодня занимает пятое место чемпионата, имея в активе 27 очков. В текущем сезоне клуб восемь матчей выиграл, в трех расписал «мировую» и в трех уступил. В последних пяти турах одержано две победы и ничья, а две встречи проиграно. В крайнем противостоянии обыгран «Эльфсборг» (3:0).

Информация для ставок

«Хаммарбю» выиграл в девяти из 15 последних матчах в Аллсвенскан

В 10 из 15 последних матчах «Варберг» не было голов или забила только одна команда

«Хаммарбю» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору «Хаммарбю» (-1) с коэффициентом 1.78 в БК Лига Ставок.