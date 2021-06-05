Швеция — Армения. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

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сегодня, 01:08

Швеция сыграет против Армении в рамках товарищеского матча 5 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче является Швеция. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.85 и на победу Армении за 11.50.

Форма команд

Сборная Швеции очень хороша в последних поединках. Эта команда показывает неплохой футбол и стабильно побеждает своих соперников. Впереди у команды чемпионат Европы, где Швеции предстоит сыграть против Испании, Словакии и Польши. Если с испанцами будет очень сложно, то остальных соперников команда должна обыгрывать. Поединок против Армении может ответить на многие вопросы, один из них — готова ли команда физически. В Швеции вся надежда на линию атаки, где сверкает новая звезда — Александер Исак.

Сборная Армении в последнее время играет очень хорошо. Команда стабильно забивает голы и побеждает своих соперников. Однако последние соперники Армении не были так сильны, как топ-сборные. В последних матчах команда встречалась с Лихтенштейном, Исландией, Румынией, Грузией, Эстонией и Северной Македонией. Единственной топ-командой в списке была Хорватия, которая сыграла вничью с Арменией. Поэтому все матчи Армении нужно пропускать через особую призму, чтобы понять, так ли она сильна на самом деле.

Информация для ставок

Армения не проигрывает девять матчей подряд

Швеция победила в четырех матчах кряду

Армения забила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.10. Еще одна актуальная ставка — «хотя бы одна команда не забьет» и победа Швеции за 2.03.

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