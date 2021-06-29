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Швеция — Украина. Прогноз на матч Евро-2020 (29.06.2021)

вчера, 06:39

Сборные Швеции и Украины сыграют между собой в 1/8 финала Евро-2020. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Евро-2020
Швеция
Украина
1 : 2
завершен в доп. время
вчера, 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.193.29
Лига Ставок 2.33 3.20 3.35
Фонбет Live! 2.20 3.35 3.50
Мелбет 2.23 3.26 3.61
1XBET 2.52 3.24 3.16
BetBoom 2.30 3.20 3.38

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Швецию фаворитом этого поединка. На победу номинальных хозяев можно поставить по коэффициенту 2.4. Победа Украины оценивается в 3.15. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.13.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.4 на ТБ 2.5 и 1.58 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.17.

Форма команд

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в своей группе. Первый матч с Испанией закончился нулевой ничьей, а в оставшихся двух шведы взяли максиму очков — сначала одержали победу над Словакией (1:0), а потом переиграли Польшу (3:2).

Украина заняла третье место в квартете C и вышла в плей-офф благодаря удачным результатам матчей в других группах. Первый матч с Нидерландами Украина проиграла со счетом 2:3, дальше была непростая победа над Северной Македонией (2:1) и поражение от сборной Австрии (0:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Швеции достигла отметки в восемь матчей
  • В последних 12 играх Украина смогла победить 4 раза
  • Украина забивала в восьми из девяти последних поединков
  • Последний раз команды играли между собой на Евро-2012, матч завершился в пользу украинской сборной (2:1)

Прогноз

Швеция на групповом этапе показала себя более стабильной командой, но это не гарантирует ей проход дальше. Рискнем предположить, что в основное время победитель определен не будет, и предлагаем поставить на ничью по коэффициенту 3.13 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 голов в матче «Суд Америка» — «Прогресо».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.17 1.67 1.63 2.24
Мелбет 1.75 2.20
1XBET 2.96 1.42
BetBoom 2.17 1.68 1.63 2.27 1.33 3.32
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Украина.
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:19
Возможна ничья
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