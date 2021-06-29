Швеция — Украина. Прогноз на матч Евро-2020 (29.06.2021)

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вчера, 06:39

Сборные Швеции и Украины сыграют между собой в 1/8 финала Евро-2020. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Швецию фаворитом этого поединка. На победу номинальных хозяев можно поставить по коэффициенту 2.4. Победа Украины оценивается в 3.15. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.13.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.4 на ТБ 2.5 и 1.58 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.17.

Форма команд

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в своей группе. Первый матч с Испанией закончился нулевой ничьей, а в оставшихся двух шведы взяли максиму очков — сначала одержали победу над Словакией (1:0), а потом переиграли Польшу (3:2).

Украина заняла третье место в квартете C и вышла в плей-офф благодаря удачным результатам матчей в других группах. Первый матч с Нидерландами Украина проиграла со счетом 2:3, дальше была непростая победа над Северной Македонией (2:1) и поражение от сборной Австрии (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Швеции достигла отметки в восемь матчей

В последних 12 играх Украина смогла победить 4 раза

Украина забивала в восьми из девяти последних поединков

Последний раз команды играли между собой на Евро-2012, матч завершился в пользу украинской сборной (2:1)

Прогноз

Швеция на групповом этапе показала себя более стабильной командой, но это не гарантирует ей проход дальше. Рискнем предположить, что в основное время победитель определен не будет, и предлагаем поставить на ничью по коэффициенту 3.13 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 голов в матче «Суд Америка» — «Прогресо».