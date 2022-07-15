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«Янг Бойз» — «Цюрих». Прогноз на матч швейцарской Суперлиги (16.07.2022)

15 июля 2022, 14:49
Цюрих

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры ставят на хозяев поля. Победа «Янг Бойз» в линии компании Лига Ставок играется по коэффициенту 1.57, а победа «Цюриха» оценивается в 4.70. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.59 4.50 4.50
1XBET 1.65 4.40 4.32
BetBoom 1.64 4.30 4.80

Касательно возможной результативности, то здесь эксперты отдают предпочтение верховому исходу. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.42, ТМ(2,5) – 2.75.

Форма команд

В прошлом сезоне швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» не смог защитить чемпионский титул. К финишу клуб пришел на третьей позиции рейтинга, завоевав бронзовые медали. По ходу чемпионата «молодые парни» провели 16 победных и 12 ничейных поединков, зафиксировав восемь поражений от соперников.

«Цюрих», в свою очередь, стал чемпионом прошлого созыва Суперлиги. Клуб из одноименного города стабильней всех выступил в первенстве, установив такие показатели успешности: 23 победы, семь ничьих и шесть поражений.

Информация для ставок

  • «Янг Бойз» проиграл в 3 прошлых матчах против «Цюриха»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 9 из последних 10 очных матчей
  • «Янг Бойз» забивал минимум три гол в 3 прошлых домашних матчах лиги

Прогноз

С учетом того, что «Янг Бойз» и «Цюрих» играют в атакующем стиле и регулярно устраивают голевые поединки, рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
15 июля в 17:03
Думаю, что голов будет много
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