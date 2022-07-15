«Янг Бойз» — «Цюрих». Прогноз на матч швейцарской Суперлиги (16.07.2022)

Ставки букмекеров
В этом противостоянии букмекеры ставят на хозяев поля. Победа «Янг Бойз» в линии компании Лига Ставок играется по коэффициенту 1.57, а победа «Цюриха» оценивается в 4.70. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.50.
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4 : 0
завершен
16 июля 2022, 19:00
суббота
Касательно возможной результативности, то здесь эксперты отдают предпочтение верховому исходу. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.42, ТМ(2,5) – 2.75.
Форма команд
В прошлом сезоне швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» не смог защитить чемпионский титул. К финишу клуб пришел на третьей позиции рейтинга, завоевав бронзовые медали. По ходу чемпионата «молодые парни» провели 16 победных и 12 ничейных поединков, зафиксировав восемь поражений от соперников.
«Цюрих», в свою очередь, стал чемпионом прошлого созыва Суперлиги. Клуб из одноименного города стабильней всех выступил в первенстве, установив такие показатели успешности: 23 победы, семь ничьих и шесть поражений.
Информация для ставок
- «Янг Бойз» проиграл в 3 прошлых матчах против «Цюриха»
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 9 из последних 10 очных матчей
- «Янг Бойз» забивал минимум три гол в 3 прошлых домашних матчах лиги
Прогноз
С учетом того, что «Янг Бойз» и «Цюрих» играют в атакующем стиле и регулярно устраивают голевые поединки, рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Лига Ставок.